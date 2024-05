Rétvári Bence: Ezért kell június 9-én a Fidesz–KDNP-re szavazni! + videó

– A világ két éve sajnos napról napra veszélyesebb hely, két éve zajlik mellettünk az orosz–ukrán háború, és sajnos az európai vezetők nem a béke, hanem a háború irányába mennek – hívta fel a figyelmet a Fidesz közösségi oldalára feltöltött videójában a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence rámutatott:

a magyar dollárbaloldalt külföldről kilóra megvették, ezért minden magyar baloldali politikus is csak azt visszhangozza, amit Brüsszelben hall.

Ez pedig újabb és újabb fegyverszállításokról szól – tette hozzá, majd emlékeztetett: az elején még csak sisakokat terveztek küldeni, aztán lőszereket, később már harckocsikat és vadászrepülőket, most pedig már arról beszélnek, hogy akár atomfegyvereket is be lehetne vetni és akár szárazföldre is kellene küldeni Nyugat-Európából csapatokat.

„Óriási veszélyben van Európa, hiszen a háborúpárti politikusok napról napra közelebb viszik Európát a háborúhoz”

– húzta alá a politikus. Rámutatott: ezzel szemben a Fidesz–KDNP az első naptól kezdve a béke mellett érvel. – Mi a béke pártján vagyunk, ezért kell június 9-én a Fidesz–KDNP-re szavazni, hogy ne kerüljenek háborúpárti politikusok az Európai Parlamentbe, hanem minél több Fidesz–KDNP-s békepárti politikus kerüljön oda – mondta.