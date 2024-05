Robbantással fenyegető üzenetek érkeztek, bombariadó van országszerte + videó

E-mailben érkezett a fenyegetés, miszerint valaki bombát helyezett el a szombathelyi Paragvári utcai iskolában – tudta meg a Vas vármegyei hírportál (Vaol). Mint írták, a rendőrök nagy erőkkel érkeztek a helyszínre és kiürítették az épületet. A gyerekeket a közeli Agora MSH-ba vitték át, ahol biztonságban lehetnek addig, amíg a rendőrök átvizsgálják az iskola teljes területét. Az iskolába körülbelül 800 diák jár.

Fotó: Vaol/Horváth Balázs

Nem sokkal később a Neumann-iskolát is ki kellett kiüríteni. Több száz diákot tereltek ki ebből az épületből is, ők jelenleg az iskolától nem messze, egy zöldterületen vannak biztonságban, innét valószínűleg az Aréna Savariába viszik át őket. A környéken több utcát is le kellett zárni.

Azonban nem csak Vas vármegyében vannak készültségben az iskolák. A Délmagyar beszámolója szerint szerint hétfőn reggel 8 óra körül a Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumban és a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskolában is bombariadót rendeltek el. Ezeket az információkat a hírportálnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrség megerősítette. A rendőrség kiüríti mindkét intézmény épületét és keresik a robbanóanyagot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál (Szon) azt írta, szintén bombariadó miatt terelték ki az iskola épületéből a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum diákjait hétfő délelőtt. A hírportál egy olvasója szerint

egy telefonáló azzal fenyegetőzött, hogy fél 12-kor élesíti az intézményben elrejtett robbanószert.

A Szon az üggyel kapcsolatban megkereste a rendőrséget, amely megerősítette: valóban bombariadó miatt intézkedtek a középiskolában. A szakemberek átvizsgálták a kiürített épületet, s mivel semmit nem találtak, folytatódhatott a tanítás. A bejelentés körülményeit még vizsgálják.

A Dunaújvárosi hírportál beszámolója is aggodalomra ad okot: a kulcsi polgármestertől, Jobb Gyulától kapott információk szerint bombariadó volt a település általános iskolájában. A polgármester elmondása szerint az

éjjel ékezett e-mailek között voltak a fenyegető sorok, amelyről az iskolatitkárság munkatársai azonnal értesítették az igazgatót, aki miután meggyőződött az életveszélyes fenyegetésről – a rendelkezésére álló információk alapján – azonnal elrendelte az iskola kiürítését, értesítve a hatóságokat is.

A diákok és az iskola munkatársai a település szociális intézménye udvarán lévő konténer iskolába lettek elhelyezve. Ezzel párhuzamosan a rendőrség lezárta és biztosítja a helyszínt, a tűzszerészek elkezdték az épület átvizsgálását.