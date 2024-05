A Centrál Színház igazgatója saját lányaként tekintett Tompos Kátyára

– Mély fájdalommal tudatjuk veletek, hogy hosszan tartó betegség után Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színésznő, énekesnő ma hajnalban elhunyt, békésen távozott családja körében. Nagyon sokat jelentett számára, hogy betegsége hírére az ország egy emberként mozdult meg és fejezte ki támogatását valamilyen formában, ez a szeretet erőt adott neki és reménnyel töltötte ki utolsó heteit – olvasható Tompos Kátya Facebook-oldalán. A szomorú hírre egymás után szólalnak meg közösségi oldalaikon a színművész barátai, kollégái, így Hrutka Róbert, Tóth Gabi és Udvaros Dorottya. A színművész elhunyta kapcsán részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

Tompos Kátya csillogott a színpadon, legyen szó színjátszásról vagy éneklősről, sokoldalúsága tette különlegessé (Forrás: MW)

Lapunk megkereste Puskás Tamást, a Centrál Színház igazgatóját is, aki ezekben a vészterhes időkben is a legjobbakban reménykedett. A színésznő a daganatos betegségek egyik ritka fajtájában szenvedett, végül feladta a harcot. Az esetről a színigazgató is csak elcsukló, megrendült hangon tudott nyilatkozni.

Én nagyon-nagyon nehezen mesélek erről. Azt mondhatom, hogy olyan, mint a Kátya, egy évszázadban csak egyszer van. Egy igazi csoda volt, mint egy hangszer. Olyat tudott a saját mesterségéről, olyanokra volt képes, amire szinte senki, vagy csak nagyon kevesen: egyszerűen megnyitotta magát és a szellem szólt belőle. Ezt senki sem tudja utána csinálni, ezt csak ő tudta. Az, hogy ő 41 évesen, pont amikor az édesapja is, és pont abban a betegségben hunyt el, ez egyszerűen egy olyan elmondhatatlan csapás, amit nagyon nehezen fogunk kiheverni. De annyi szenvedésben volt része az utóbbi időben, hogy szeretett volna már máshol lenni. Nekünk 2016 óta a legfontosabb társulati tagunk volt. Nagyon nagy fájdalom, hogy elment. Nekem csak fiaim vannak, én mindig úgy gondoltam rá, mint a lányomra. Úgyhogy nagyon-nagyon fáj és az egész színház nagyon gyászolja.

Tompos Kátya betegsége

A színésznő sokáig magányos csendben küzdött a rákkal, a nyilvánosság csupán idén márciusban értesült a betegségéről, amikor a Fábián Juli Emlékalapítvány gyűjtést szervezett a színésznő külföldi gyógykezelésének finanszírozására.

Halálhírét különösen torokszorítóvá teszi, hogy ennek a gyűjtésnek része volt május 25-én a „Szeretünk, Kátya” című jótékonysági gála a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol össze is gyűlt a szükséges összeg.

Tompos Kátya betölthetetlen űrt hagyott most maga után. A Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint a színművész a halála előtt rendelkezett azokról a lehetőségekről is, ha az összegyűlt összeg meghaladja a kezelése költségeit, vagy ha nem lesz lehetősége azokat befejezni.

Mivel mindannyiunkat váratlanul érte, hogy Kátya bár keményen és kitartóan küzdött a betegséggel, mégis alulmaradt ebben az igazságtalan küzdelemben, nem volt lehetőségünk egyeztetni jogi és pénzügyi szempontból akarata kivitelezhetőségéről. Várhatóan egy hét múlva tájékoztatunk mindenkit az összegyűlt pénz sorsáról, illetve a megmaradt támogatás visszatérítésének lehetőségéről

– írták a színművész oldalán hozzátartozói, menedzsmentje.

Tompos Kátya gyászhíréről itt írtunk korábban, a színésznő, énekesnő életútjáról szóló képgalériánk itt található.