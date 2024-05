Soha nem volt ilyen hangos a csend – így búcsúzik a művészvilág Tompos Kátyától

Mint megírtuk, péntek hajnalban, 41 éves korában meghalt Tompos Kátya. A Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekesnő a rák egyik nagyon ritka válfajában szenvedett, melynek költséges külföldi kezelésére gyűjtést, jótékonysági aukciót, koncertet, gálaestet is szerveztek, a színésznő szervezete azonban időközben feladta a küzdelmet a gyilkos kórral szemben.

Tompos Kátya és Hrutka Róbert a Keresztül Európán előadásán 2020-ban. Fotó: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc

A tragédia hírére sorra érkeznek Tompos Kátya egykori kollégáinak, barátainak reakciói a közösségi médiában.

Hrutka Róbert: Csak állok elveszve

Hrutka Róbert zenész-zeneszerző, aki többször is együtt dolgozott Tompos Kátyával, a Facebook-oldalán azt írta:

Csak állok elveszve, mint egy kihalt megállóban, és te észrevétlen felszálltál arra a bizonyos holdjáratra. Soha nem volt ilyen hangos a csend. Köszönöm, hogy a barátod lehettem!

Majd idézett Kátya Holdjárat című dalából, melynek a zenéjét ő szerezte:

„Egy elvarázsolt bolygón élek,

Maradnék végleg, ha itt lennél velem,

Átrepülnék száz világot, tengernyi álmot,

Csak tudnám, hogy ott leszel.

Szívem míg jár,

Egy holdjáratra vár, hogy vigyen tovább,

Az álmaim után.”

„Tompos Kátya kivételes tehetsége és szenvedélye mindannyiunk szívét megérintette”

A nemzeti teátrum, amelynek 2008 és 2018 között a tagja volt, a közösségi oldalán azt írta, mély fájdalommal és megrendüléssel értesültek arról, hogy elhunyt szeretett egykori kollégájuk, Tompos Kátya.

Tompos Kátya kivételes tehetsége és szenvedélye mindannyiunk szívét megérintette. Számtalan emlékezetes előadásban kápráztatott el minket és a közönséget. Őszinte részvétünket fejezzük ki Kátya családjának és szeretteinek ezekben a nehéz időkben. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Nyugodjék békében!

Tóth Gabi: Nem találok szavakat

Az énekesnő a Facebook- és az Instagram-oldalán részletet osztott meg a Magányos csónak című dalból, melyet Tompos Kátya a Valami Amerika 2. című, 2008-as filmben énekelt. Tóth Gabi úgy fogalmazott:

Nem tudok és nem is akarok mit írni… Egyszerűen nem lehet🖤 Nyugodj békében, Kátya!

Tóth Vera: Szeretnék veled még énekelni, úgyhogy majd ha nekem is eljön az időm, keresni foglak

Tóth Vera énekesnő egy öt évvel ezelőtti élményét elevenítette fel Tompos Kátyával, aki a Színházak éjszakája hivatalos videóklipjét forgatta Hrutka Róberttel és több színésszel. „Mi épp Palkonyán üldögéltünk a kertben néhány (közös) ismerőssel, mikor besétált a stáb Vecsei Hasival, Kátyával, Robival. Ecsetelték, hogy keresnek egy szép kis gangot, falusi helyszínt is az egyik képkockához. Azonnal mondtuk nekik, hogy a portánk ajtaja nyitva áll ezelőtt a jelenet előtt, jöjjenek csak nyugodtan. Majd megkérdezték, hogy volna-e kedvem szerepelni egy kicsit benne. Így termettem én spontán, egy kedves, ugri-bugri csodacsaj, egy angyali lélek mellett tátogva a szöveget. Tavaly szerettem volna meghívni Kátyát vendégművésznek, beszéltünk vagy két órát telefonon, őszinte volt, olyan érzést keltett, mintha már régóta jó barátok lennénk, és nagyon örültem neki, hogy ennyi mindent hallok tőle. Erőt sugárzott, csicsergett a vonal másik végén, érezhetően szépen, lassan haladt és bízott, rendületlenül” – írta Tóth Vera.

Mindig is azt éreztem, hogy ő olyan ember, akinek szeretnék a közelében lenni, szeretnék vele valami szépet alkotni, és nagyon drukkoltam neki, hogy jobban legyen, sőt egyáltalán, meg se fordult bennem a gondolat, hogy ez az egész majd a végtelen és örökké tartó halálba torkollik. Kátya! Te Szép lány, te angyalka voltál s lettél. Szeretnék veled még énekelni, úgyhogy majd ha nekem is eljön az időm, keresni foglak. Addig is evezek a magányos csónakban, az élet vizén és igyekszem nélküled, a tehetséged, a melengető szép személyiséged nélkül élni tovább. Itt nem lesz könnyű ez, de neked könnyed, finom átjutásért imádkozom a fényeken túlra, az örökre szépekhez… Keresd meg Julikát is, kezdjétek el alapítani a zenekart, majd jövök…

– zárta a sorait az énekesnő.

Juhász Anna: Veled a világ egy jobb hely volt

Juhász Anna irodalmár Tompos Kátyának írt sorait osztotta meg a közösségi oldalán: „Drága Kátya! Hát milyen csoda vagy te. Biztos vagyok benne, hogy megszoktad a téged fürkésző, rajongó, elismerő pillantásokat, szavakat – most én is hadd jöjjek egy-két ilyennel. Élmény veled egy színpadon lenni, mert nemcsak a tehetséged, szereteted, koncentrációd és munkád van ott az emberrel azon a pár négyzetméteren, hanem – vagy elsősorban – a szíved, ami a tétje mindennek. Bármikor láttalak nézőként, online, életben vagy épp szerepeltem veled, úgy kapcsolódtam hozzád, olyan természetességgel, mintha az aznapi előadás egy régi közös »ügyünk« lenne. És valószínű az is volt – tőled. Ugyanolyan otthonossá teszed a szerelmet, a vágyat, mint a gyászt és a fájdalmat, Márait, Polcz Alaine-t vagy egy francia sanzont. Élettel töltesz meg magad körül mindenkit. Sokat adsz, mindig, még akkor is, amikor neked épp kevés van. Kátya, annyira hálás vagyok neked sok mindenért, leginkább azért, mert emberi, őszinte, szeretettel teli lényed tanít a szavakra és a szavakon túlira is. – Ezt írtam neki, Neked, Kátya most, az utolsó születésnapra nemrég. És te mit írtál vissza? »Ilyenkor sokkal jobban megszeretem magam, mint úgy általában.«

De hát érezned, látnod kellett, ki vagy. Veled a világ egy jobb hely volt! Beszéltünk még nemrég. Kátya, drága Kátya! Annyira szeretünk, tudom, hogy érezted

– fogalmazott Juhász Anna.

Udvaros Dorottya: Nem hiszi el az ember

A Nemzet Színésze a Tompos Kátya kezelésére rendezett jótékonysági gálán a Szegedi Nemzeti Színházban még május 25-én a Fókusznak azt mondta:

Nem is tudom… Nem hiszi el az ember először, azt hiszem. Azt gondolja, hogy ez majd mindjárt rendbe jön, most egy kicsit nem tudom, túl fáradt volt. Majd kicsit pihen, és akkor jó lesz. Erre gondol az ember, nem hiszi el, hogy nagyon komoly baj van

– mondta a Kossuth-díjas színésznő, hozzátéve: nagy tehetségnek tartotta a kolléganőjét, és akkor még természetesen bízott a gyógyulásában. – Olyan humora van, hogy nem lehet kibírni, szóval neki játszani kell tovább, nincs mese. Ennek így kell lenni – fogalmazott.