Válaszolt a szakértő, miért haladt tovább a szállodahajó a verőcei katasztrófa után + videó

Vízi hordaléknak hihették a motorcsónakot

Amikor a motorcsónak nekiütközött a Heidelbergnek, a kapitány természetes, hogy azt gondolhatta, ismét vízi hordalékkal van dolga. Emellett a kormányállások hangszigeteltek, hogy a zaj ne tudja az ott tartózkodókat a feladatukban zavarni, így hallani sem sok esély van egy apró motorost. Ha pedig valaki a külső fedélzeten tartózkodik, nem tudja megmondani, hogy mely irányból érkezik a hang – fogalmazott a kapitány. Hozzátette, hogy egy ilyen nagy szállodahajónak az érzékelők és műszerek ellenére is holttere van, ami akár öt méter is lehet, azaz ha ezen belül tartózkodik egy jármű, ami ráadásul gyors irányváltásokra képes nagy sebességgel, esély sincs időben észrevenni.

Valójában teljesen szabálytalan megközelíteni egy ilyen pici, gyors hajónak egy szállodahajót, pont a biztonság miatt

– mutatott rá a nyugdíjas hajós, aki arra is emlékeztetett, hogy a szállodahajó feketedoboza minden adatot raktároz, azaz minden radaros érzékelést, rádióbeszédet, sőt valamelyik, még a kapitányi állásban elhangzott beszélgetést is. Ezzel szemben egy kis motorosnak maximum a rádió, illetve a világítás kötelező, pedig pont az ilyen esetekben egy feketedoboz is hasznos lenne.

A lap egy videót is közzétett, amelyen jól látható, hogy a hatalmas Heidelbergnek mekkora holttere van.