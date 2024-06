Budapestre is betörnek az aranysakálok

Először egy aranysakál, majd egy róka támadott meg egy kiskutyát a II. kerületben – írja a Metropol. Egy nő a lapnak elmesélte: Gyuszi, a kiskutyájuk egyik este a kertben játszott, amikor megtámadta egy aranysakál. „Öt harapásnyom van a nyakán, kész csoda, hogy életben maradt” – idézte fel.

A 13 éves Gyuszika a nő elmondása alapján „nagyon erős kisfiú”, a kutyával egész éjszaka fent voltak, hogy biztosan ne essen baja. „Bár bent akarták tartani a kórházban, hazahoztuk” – folytatta az asszony, aki a hihetetlen eset után azt hitte, végre megnyugodhatnak.

Az aranysakál után jött a róka

Néhány nappal később azonban újabb eset történt. Kint labdáztak Gyuszival az udvaron, amikor az egyik bokorból váratlanul rárontott egy felnőtt róka. A vadállatot hangadással és bottal ijesztették el, de amint leengedték a botot, ismét rohant feléjük, Gyuszi ekkor már a nő kezében volt.

A család az átlagosnál felkészültebb volt a támadásra, de még így is nagyon meglepődtek. „A kislányom és a férjem velem együtt sok mindent látott már. Utoljára Ázsiában a vad makákóktól féltem ennyire, hogy rám ugranak” – fogalmazott a nő, akinek a férje kanadai. Végül az ottani hegyekben tanult védekezési technikák segítségével sikerült elüldözni az állatot.

Bejártuk a világot, számtalan vadállatot láttunk a természetes élőhelyén, például fekete medvét, vad majmokat, krokodilokat, mégis nagyon ijesztő volt, hogy nem tudtuk megvédeni magunkat

– osztotta meg az édesanya, aki egyelőre nem tudja, hogy mitévő legyen, mert az egymást követő esetek miatt szinte már a kertbe sem mernek kimenni.

Az aranysakál, a megtámadott Gyuszi és a róka (Forrás: Metropol)

Egyelőre úgy tűnik, hogy túl vannak a nehezén. Gyuszi már eszik, iszik és játszik is, amellett, hogy sokat pihen. Most két hétig szobakaranténban van az esetleges veszettség miatt. Az asszony szerint elképesztő, hogy a két vadállat még világosban támadt kis termetű kutyájukra, mert mindkettő zsákmányállatnak nézte Gyuszikát.

Az utóbbi időszakban egyre több helyről lehetett hallani, hogy kisebb, prédaállatnak nézett háziállatokra támadtak a „nádi farkasként” is emlegetett aranysakálok, amelyek Budapestre is betörtek. A ragadozók időnként akár kisebb falkákba is verődhetnek, egy ilyen csapat az őzgidák mellett a rókákat is könnyűszerrel legyőzi. Bár az utóbbi néhány évben elkezdték őket kilőni, számuk továbbra is jelentős, ami a gazdaságokban is sok bosszúságot okoz.