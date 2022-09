A rókák mindennapos vendéggé váltak a budapesti agglomeráció településein

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdőgazdaság szóvivője is arra mutat rá, hogy a budapesti agglomeráció növekedésének hatására a települések egykori zártkertjeinek, szőlőhegyeinek beépítettsége is fokozódik. Utóbbiak egykor ütközőzónát is jelentettek az erdő és a település között, ahol a rókák ráadásul meg is találták a maguk táplálékát rágcsálók és termények formájában. De e régiók belterületbe vonásával és lakott övezetté válásával a települések lényegileg összeérnek az erdővel. Mint Mészáros mondja, trend a belvárosból a természetbe költözni, ahol az erdő a kert végében kezdődik, ez viszont azzal jár, hogy az erdőlakók időnként meglátogatnak minket. A vaddisznók és a rókák ellen vadkerítéssel lehet védekezni, ezt nem tiltja senki.

– Nem tekinthetünk el attól, hogy a róka ökológiai szempontból generalista – azaz széles élőhelyhasználati és táplálkozási spektrummal rendelkező – faj, hasonlóan a vaddisznóhoz, az őzhöz, a nyesthez vagy a borzhoz, amelyek már hozzászoktak az ember közelségéhez.

E fajok őshonosak, jelenlétük nem a túlszaporodásnak, hanem alkalmazkodóképességüknek és az új élőhelyek meghódításának köszönhető. A települési, városi életközösségnek a rókák ugyanolyan természetes alkotóelemei, mint a feketerigó, a szúnyog vagy a harkály. A legokosabb tehát megbarátkozni a gondolattal, hogy ők is részei immár nemcsak az erdei, de a településeken létező ökoszisztémának is, azt is figyelembe véve, hogy rengeteg pockot, egeret és egyéb rágcsálót fogyasztanak, és persze ők maguk is prédájává váltak az utóbbi években ismét elterjedt aranysakálnak.

Borítókép: Portya Nagykanizsa belvárosában. Az utóbbi években egyetlen veszett példány sem bukkant föl az immunizációs programnak köszönhetően (Fotó: MTI/Varga György)