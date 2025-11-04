Orbán ViktorMelania TrumpVolodimir Zelenszkij

Orbán Viktor helyretette Zelenszkijt, Melania Trump díjat kap

Ismét Magyarországot és Orbán Viktort támadta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök állításaira azonban Orbán Viktor tényekkel válaszolt közösségi oldalán. Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb, Szijjártó Péter szerint egy brüsszeli bábkormány Magyarországon is támogatná Ukrajna EU-csatlakozását. A tengerentúlon eközben elismerik a First Lady tevékenységét. Mutatjuk a nap legérdekesebb híreit a világból!

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 23:59
Melania Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
„Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt. Nézzük hát a tényeket!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök arra reagált, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét hazánkat és Orbán Viktort támadta. Volodimir Zelenszkij a kedvenc érvét szedte elő: oroszpártisággal vádolja Orbán Viktort, amiért a miniszterelnök kiáll Magyarország érdekei mellett, és nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására. Az ukrán elnök azt is megjegyezte, semmilyen támogatást nem kaptak Orbán Viktortól.

Orbán Viktor tényekkel reagált Volodimir Zelenszkij vádaskodására
Forrás: Facebook

A magyar miniszterelnök azonban tényekkel válaszolt az ukrán elnök vádaskodására. 

Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb, legalábbis erre lehet következtetni az Európai Bizottságnak a csatlakozásra váró országokról szóló jelentéséből. Bővítési csomagjában az Európai Bizottság Ukrajnával kapcsolatban azt írta: 

az ország ütemterveket fogadott el a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésre vonatkozóan, valamint cselekvési tervet a nemzeti kisebbségekről, amelyet a brüsszeli testület pozitívan értékelt.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig hazánk nem járul hozzá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához, egy brüsszelita bábkormány azonban ezt azonnal jóváhagyná, és ezzel háborúba is vinné a közösséget. Erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden Budapesten.

Szijjártó Péter az Európai Bizottság friss értékelésére reagált, amely szerint Ukrajna jelentős előrelépést vitt véghez a csatlakozási felkészülés terén, és aláhúzta, hogy itt lenne az ideje, hogy a brüsszeli testület is megértse, nem ők fognak dönteni az ország tagságáról, mert a magyar emberek már döntöttek. 

Persze ez mindaddig igaz, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van. Hiszen ha a brüsszeliek egy bábkormányt tudnak hivatalba ültetni Budapesten, akkor nyilvánvalóan ez a bábkormány hozzájárulna Ukrajna gyorsított uniós tagságához

– tette hozzá a tárcavezető.

Mindeközben a tengerentúlon Donald Trump felesége került a reflektorfénybe. Melania Trump különleges díjat kap. 

A First Lady kapja meg idén az Év patriótája elnevezésű díjat. 

A díjátadó gálát csütörtökön rendezik meg New York államban, ahol több rangos elismerést kiosztanak, köztük a néhai Charlie Kirk emlékére alapított díjat is.

Borítókép: Melania Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

