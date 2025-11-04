Orbán Viktor helyretette Zelenszkijt, Melania Trump díjat kap

„Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt. Nézzük hát a tényeket!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök arra reagált, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét hazánkat és Orbán Viktort támadta. Volodimir Zelenszkij a kedvenc érvét szedte elő: oroszpártisággal vádolja Orbán Viktort, amiért a miniszterelnök kiáll Magyarország érdekei mellett, és nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására. Az ukrán elnök azt is megjegyezte, semmilyen támogatást nem kaptak Orbán Viktortól.

Orbán Viktor tényekkel reagált Volodimir Zelenszkij vádaskodására

Forrás: Facebook

A magyar miniszterelnök azonban tényekkel válaszolt az ukrán elnök vádaskodására.