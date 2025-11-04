Orbán Viktor helyretette Zelenszkijt, Melania Trump díjat kap

„Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt. Nézzük hát a tényeket!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök arra reagált, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét hazánkat és Orbán Viktort támadta. Volodimir Zelenszkij a kedvenc érvét szedte elő: oroszpártisággal vádolja Orbán Viktort, amiért a miniszterelnök kiáll Magyarország érdekei mellett, és nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására. Az ukrán elnök azt is megjegyezte, semmilyen támogatást nem kaptak Orbán Viktortól.
A magyar miniszterelnök azonban tényekkel válaszolt az ukrán elnök vádaskodására.