Putyin kitüntette a nukleáris meghajtású fegyverek kifejlesztőit

Putyin a Kremlben megrendezett esti ünnepségen az orosz nép számára történelmi jelentőségűnek nevezte a korlátlan hatótávolságú fegyverek kifejlesztését. Mint mondta, ezek az eszközök, amelyeknek a megépítéséhez kizárólag oroszországi anyagokat használtak fel, évtizedekig fontosak lesznek a biztonsági és hadászati versengésben.

Fotó: AFP

Elmondta, hogy a Poszeidon és a Burevesztnyik elektronikus komponenseit nagy teljesítményű számítógépek gyártásában is fogják alkalmazni, kis méretű nukleáris berendezéseiket pedig olyan energiaforrások gyártásában, amelyeket egyebek között az északi sarkvidéken üzemeltetnek majd.

Az orosz államfő megemlítette: a NATO egy felderítő hajója október 21-én a Burevesztnyik szárnyas rakéta tesztelési zónájában tartózkodott, de Oroszország nem akadályozta a tevékenységét.

Nem akadályoztuk a munkáját. Hadd nézzék meg!

– mondta az orosz nemzeti egység napja alkalmából megrendezett ünnepségen.

A Burevesztnyik hatótávolsága messze felülmúlja az összes ismert rakétarendszerét, a Poszeidon sebessége pedig többszöröse az összes modern felszíni hajóénak

– hangoztatta az elnök.

Közölte, hogy

Oroszország megkezdte az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexum sorozatgyártását, jövőre pedig hadrendbe állítja a Szarmat interkontinentális nukleáris rakétarendszert

– írta a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Putyin a fejlesztők mellett köszönetet mondott a gyártócsapatoknak is.