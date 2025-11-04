Putyin kitüntette a nukleáris meghajtású fegyverek kifejlesztőit

Putyin a Kremlben megrendezett esti ünnepségen az orosz nép számára történelmi jelentőségűnek nevezte a korlátlan hatótávolságú fegyverek kifejlesztését. Mint mondta, ezek az eszközök, amelyeknek a megépítéséhez kizárólag oroszországi anyagokat használtak fel, évtizedekig fontosak lesznek a biztonsági és hadászati versengésben.
Elmondta, hogy a Poszeidon és a Burevesztnyik elektronikus komponenseit nagy teljesítményű számítógépek gyártásában is fogják alkalmazni, kis méretű nukleáris berendezéseiket pedig olyan energiaforrások gyártásában, amelyeket egyebek között az északi sarkvidéken üzemeltetnek majd.
Az orosz államfő megemlítette: a NATO egy felderítő hajója október 21-én a Burevesztnyik szárnyas rakéta tesztelési zónájában tartózkodott, de Oroszország nem akadályozta a tevékenységét.
Nem akadályoztuk a munkáját. Hadd nézzék meg!
– mondta az orosz nemzeti egység napja alkalmából megrendezett ünnepségen.
A Burevesztnyik hatótávolsága messze felülmúlja az összes ismert rakétarendszerét, a Poszeidon sebessége pedig többszöröse az összes modern felszíni hajóénak
– hangoztatta az elnök.
Közölte, hogy
Oroszország megkezdte az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexum sorozatgyártását, jövőre pedig hadrendbe állítja a Szarmat interkontinentális nukleáris rakétarendszert
– írta a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.
Putyin a fejlesztők mellett köszönetet mondott a gyártócsapatoknak is.