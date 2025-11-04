Vlagyimir Putyinnukleáris fegyverOroszország

Putyin kitüntette a nukleáris meghajtású fegyverek kifejlesztőit

Az orosz elnök kitüntette kedden a nukleáris meghajtású, legénység nélküli Poszeidon tengeralattjáró és a Burevesztnyik manőverező robotrepülőgép kifejlesztőit. Vlagyimir Putyin az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszer sorozatgyártásának megkezdését is bejelentette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 22:20
Vlagyimir Putyin Fotó: MAXIM SHIPENKOV Forrás: POOL
Putyin a Kremlben megrendezett esti ünnepségen az orosz nép számára történelmi jelentőségűnek nevezte a korlátlan hatótávolságú fegyverek kifejlesztését. Mint mondta, ezek az eszközök, amelyeknek a megépítéséhez kizárólag oroszországi anyagokat használtak fel, évtizedekig fontosak lesznek a biztonsági és hadászati versengésben.

Fotó: AFP

Elmondta, hogy a Poszeidon és a Burevesztnyik elektronikus komponenseit nagy teljesítményű számítógépek gyártásában is fogják alkalmazni, kis méretű nukleáris berendezéseiket pedig olyan energiaforrások gyártásában, amelyeket egyebek között az északi sarkvidéken üzemeltetnek majd.

Az orosz államfő megemlítette: a NATO egy felderítő hajója október 21-én a Burevesztnyik szárnyas rakéta tesztelési zónájában tartózkodott, de Oroszország nem akadályozta a tevékenységét.

Nem akadályoztuk a munkáját. Hadd nézzék meg!

– mondta az orosz nemzeti egység napja alkalmából megrendezett ünnepségen.

A Burevesztnyik hatótávolsága messze felülmúlja az összes ismert rakétarendszerét, a Poszeidon sebessége pedig többszöröse az összes modern felszíni hajóénak

– hangoztatta az elnök.

Közölte, hogy 

Oroszország megkezdte az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexum sorozatgyártását, jövőre pedig hadrendbe állítja a Szarmat interkontinentális nukleáris rakétarendszert

írta a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Putyin a fejlesztők mellett köszönetet mondott a gyártócsapatoknak is.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Oroszország október 28-án tesztelte sikerrel a Poszeidon nukleáris meghajtású, legénység nélküli tengeralattjárót. A hagyományos és nukleáris változatban is előállítható eszköz feladata repülőgéphordozó-csoportok, partvédelmi erődítmények és infrastruktúra megsemmisítése. Korábban Valerij Geraszimov, a vezérkar főnöke arról tett jelentést Putyinnak, hogy a Burevesztnyik szárnyas rakéta az október 21-i tesztelése során 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg.

Oroszországban 2005 óta állami ünnep november 4-e, amikor arról emlékeznek meg, hogy a Kuzma Minyin kereskedő és Dmitrij Pozsarszkij herceg vezette népfelkelés 1612-ben kiverte a lengyel megszálló seregeket Moszkvából. Az 1917-es bolsevik forradalom éltetésének helyébe lépett ünnep a hazafiasságot, az egyetértést és az egységet hivatott jelképezni.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin az állami ünnepen (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

