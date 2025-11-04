Orbán Viktor rábólintott: óriási fejlesztés indul Pest vármegye egyik ékszerdobozában + videó

– Azzal a jó hírrel jöttem önökhöz, hogy a solymári sportpályát meg fogjuk építeni, mivel Orbán Viktor miniszterelnök támogatta a kezdeményezést – jelentette be Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Pest vármegyei településen. Mint hangsúlyozta, a választókerületében újabb kétmilliárd forintnyi fejlesztés fog történni, így megépülhet kétszázmillió forintból a régóta áhított focipálya a gyerekeknek Solymáron.

A kormányfő két egyiptomi tárgyalása között, egy beszélgetés folyamán a múlt héten elfogadta a kommunikációs igazgató – aki a térség országgyűlési képviselője is – érveit, mivel Orbán Viktor látta, hogy a kérés helyes és indokolt, valamint hogy a solymáriak felsorakoztak a fejlesztés mögött.

– A helyiek nagyon gyorsan és határozottan fejezték ki azt a szándékukat, hogy szeretnék ezt a sportpályát, hiszen alig pár nap alatt 1400 aláírás gyűlt össze az építkezés támogatására. Azon dolgozom, hogy a választókörzetembe hozzak kétmilliárd forintot a jelenlegi ciklus hátralevő részében, amelyből kisebb-nagyobb fejlesztéseket tudunk végrehajtani – mondta.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer Tamás hozzátette, a forrás felhasználásáról az önkormányzat fog dönteni. Ők lesznek az összeg gazdái, ők biztosítják a pályához szükséges földterületet. Egy olyan méretű pálya fog épülni, ami edzés- és (13 éves korig) versenyzési lehetőséget biztosít. A képviselő felidézte: ebben a ciklusban eddig hatvanmilliárd forint érkezett a választókörzetébe, ahol más települések is jeleztek igényeket. Ezek többnyire útépítések, de van köztük óvodafelújítás, egészségházzal kapcsolatos beruházás, játszótér, illetve orvosi rendelő felújítása is.

A kommunikációs igazgató arra is kitért, hogy konfliktusokat vállal politikai ellenfelekkel, polgármesterekkel és adott esetben a saját politikai közösségével is. Erre példaként említette a solymári vízhiány problémájának néhány évvel ezelőtti megoldását. Szerinte a választóknak azt a kérdést érdemes feltenni saját maguknak, hogy képesek és hajlandók-e bízni benne.

Ha nem bíznak bennem, ne szavazzanak rám. Aki azonban képes és hajlandó bízni, és úgy gondolja, hogy én tudok a legtöbbet tenni jövő áprilisig és azt követően is a közösségéért, annak köszönöm a támogatását. Ha így tesznek, ezt a munkát folytatni fogjuk. Mindig tartom a szavam, és mindig azt mondom, ami a való

– fogalmazott Menczer Tamás.