Orbán ViktorFidesz-KDNPMenczer TamásSolymáronfocipályagyereksportpálya

Orbán Viktor rábólintott: óriási fejlesztés indul Pest vármegye egyik ékszerdobozában + videó

Menczer Tamás járta ki a miniszterelnöknél, hogy könnyebbé tegyék a magyar családok életét.

Molnár János
2025. 11. 04. 21:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azzal a jó hírrel jöttem önökhöz, hogy a solymári sportpályát meg fogjuk építeni, mivel Orbán Viktor miniszterelnök támogatta a kezdeményezést – jelentette be Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Pest vármegyei településen. Mint hangsúlyozta, a választókerületében újabb kétmilliárd forintnyi fejlesztés fog történni, így megépülhet kétszázmillió forintból a régóta áhított focipálya a gyerekeknek Solymáron. 

A kormányfő két egyiptomi tárgyalása között, egy beszélgetés folyamán a múlt héten elfogadta a kommunikációs igazgató – aki a térség országgyűlési képviselője is – érveit, mivel Orbán Viktor látta, hogy a kérés helyes és indokolt, valamint hogy a solymáriak felsorakoztak a fejlesztés mögött. 

– A helyiek nagyon gyorsan és határozottan fejezték ki azt a szándékukat, hogy szeretnék ezt a sportpályát, hiszen alig pár nap alatt 1400 aláírás gyűlt össze az építkezés támogatására. Azon dolgozom, hogy a választókörzetembe hozzak kétmilliárd forintot a jelenlegi ciklus hátralevő részében, amelyből kisebb-nagyobb fejlesztéseket tudunk végrehajtani – mondta.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer Tamás hozzátette, a forrás felhasználásáról az önkormányzat fog dönteni. Ők lesznek az összeg gazdái, ők biztosítják a pályához szükséges földterületet. Egy olyan méretű pálya fog épülni, ami edzés- és (13 éves korig) versenyzési lehetőséget biztosít. A képviselő felidézte: ebben a ciklusban eddig hatvanmilliárd forint érkezett a választókörzetébe, ahol más települések is jeleztek igényeket. Ezek többnyire útépítések, de van köztük óvodafelújítás, egészségházzal kapcsolatos beruházás, játszótér, illetve orvosi rendelő felújítása is.  

A kommunikációs igazgató arra is kitért, hogy konfliktusokat vállal politikai ellenfelekkel, polgármesterekkel és adott esetben a saját politikai közösségével is. Erre példaként említette a solymári vízhiány problémájának néhány évvel ezelőtti megoldását. Szerinte a választóknak azt a kérdést érdemes feltenni saját maguknak, hogy képesek és hajlandók-e bízni benne. 

Ha nem bíznak bennem, ne szavazzanak rám. Aki azonban képes és hajlandó bízni, és úgy gondolja, hogy én tudok a legtöbbet tenni jövő áprilisig és azt követően is a közösségéért, annak köszönöm a támogatását. Ha így tesznek, ezt a munkát folytatni fogjuk. Mindig tartom a szavam, és mindig azt mondom, ami a való

– fogalmazott Menczer Tamás.

 

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpropagandista

A 444-es kis propagandisták legalább egymásnak bevallják

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu