Menczer Tamás: Mondjunk együtt nemet Brüsszel háborús terveire!

Én is aláírtam, de rád is szükség van – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán.

Zelenszkij és Von der Leyen a háborút erőltetné Fotó: Yves Herman / MTI/EPA/Reuters pool

Mint a kormánypárti politikus írta, most minden békeszerető magyarra szükség van.

Mondjunk együtt nemet Brüsszel háborús terveire! A háborút folytatni akarják. Minden pénzt és fegyvert Ukrajnába akarnak küldeni, ez Európa tönkretétele. Mondjunk rá nemet, vegyél részt az aláírásgyűjtésen!

– kérte támogatóit Menczer Tamás.

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt , néhány héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a Fidesz aláírásgyűjtést indít Brüsszel háborús tervei ellen. „Európának van egy háborús terve, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk” – emelte ki a kormányfő.