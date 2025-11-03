Menczer TamásEurópaOrbán Viktorpénzt fegyverháborúFidesz-KDNPterv

Menczer Tamás: Mondjunk együtt nemet Brüsszel háborús terveire!

Minden pénzt és fegyvert Ukrajnába akarnak küldeni, ez Európa tönkretétele – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala2025. 11. 03. 17:05
Én is aláírtam, de rád is szükség van – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán

Brüsszel, 2025. október 23. Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnöke (j) üdvözli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az EU-tagországok állam-, és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman
Zelenszkij és Von der Leyen a háborút erőltetné Fotó: Yves Herman / MTI/EPA/Reuters pool

Mint a kormánypárti politikus írta, most minden békeszerető magyarra szükség van. 

Mondjunk együtt nemet Brüsszel háborús terveire! A háborút folytatni akarják. Minden pénzt és fegyvert Ukrajnába akarnak küldeni, ez Európa tönkretétele. Mondjunk rá nemet, vegyél részt az aláírásgyűjtésen!

 – kérte támogatóit Menczer Tamás.

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt , néhány héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a Fidesz aláírásgyűjtést indít Brüsszel háborús tervei ellen. „Európának van egy háborús terve, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent, amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk” – emelte ki a kormányfő.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

