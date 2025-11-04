Gróf Tisza IstvánNávay LajosMagyarországKárolyi Mihály

A brit Munkáspárt védi a magyar kommunistákat

Nem jelennek meg a szocialisták és a fajvédők azon a parlamenti ünnepségen, amelyet a hősi halált halt képviselők, valamint a brutálisan meggyilkolt Tisza István és Návay Lajos tiszteletére rendeznek. Apponyi Albert Jászberényben kijelenti: a Népszövetség eddig semmit sem tett a javunkra az újjáépítésben való pénzügyi segítségen kívül. Bethlen István miniszterelnök a Házban úgy vélekedik: a békeszerződések két kategóriát hoztak létre: a győzőkét és a legyőzöttekét, ezáltal kétféle jogrendet állapítottak meg. A brit Munkáspárt arra kéri Horthy Miklós kormányzót, adjon kegyelmet a politikai bűncselekmények elkövetőinek, így Rákosi Mátyáséknak is. Hajdúszoboszlón nagy jelentőségű, bővizű hőforrást fedeznek fel.

Megyeri Dávid
2025. 11. 04. 5:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetgyűlés ünnepi ülésen áldoz azoknak a képviselőknek és országgyűlési tisztségviselőknek az emléke előtt, akik életüket vesztették a világháborúban vagy a forradalmak viharában – tudósít róla Az Est november elsején. Mint írják: „Ma leplezték le az Országház miniszteri folyosóján azt a két emlékművet, amelyek közül az egyik gróf Tisza István és Návay Lajos, a másik pedig a hősi halált halt képviselők és országgyűlési alkalmazottak emlékét örökíti meg. Az ünnepség impozáns és méltó keretek között folyt le, azonban nem minden zavaró momentum nélkül. A pártok szokásos képviselőházi padsorai ugyanis a mai napra nem teltek meg és a padsorok körének különösen két szelete maradt üresen.” A szocialisták azzal indokolják távolmaradásukat, hogy az évekkel azelőtt meggyilkolt Somogyi Béla és Bacsó Béla újságírók sírjára állítólag nem helyezhettek koszorút a temetőben. A fajvédők szintén nem jelennek meg a T. Házban.

Az ünnepségre egyetlenegy fajvédő lépviselő sem jött el. Ők azonban nem is indokolták távolmaradásukat. Úgy látszik, nemcsak az élő pártokkal és politikusokkal van differenciájuk, hanem a halottakkal is.

 Az ünnepélyen felvonulnak a politikai élet régi szereplői, valamint küldöttséggel képviseltetik magjukat „mindazok az ezredek, amelyek kötelékébe a táblákon megerősített hősi halottak tartoztak. Ugyancsak küldöttség képviseli gróf Tisza István debreceni huszárezredét. A karzatok egyébként is meglehetően népesek. A férfiak mind fekete ruhában, sőt a hölgyek nagy része is ünnepi feketében jelent meg.

 A miniszteri folyosó, amelynek falába az emlékműveket illesztették, teljes ünnepi díszben áll. A ragyogó lépcsők alatt, örökzöld növények között, nemzeti színű zászlók, drapériák takarják az emlékműveket. Oldalukon díszruhás huszárok állanak.” Az egyik fajvédő politikus mégis megjelenik váratlanul a házelnök ünnepi beszéde alatt. „Eckhardt Tibor csak Szcitovszky beszédének végén jött a terembe s kínos feltűnést keltett, hogy mikor mindenki sötét ruhába öltözött, Eckhardt szürke ruhában lépett az ülésterembe.”

Szcitovszky Béla beszédében hangsúlyozza: „Nincs nemzet a világon, amely annyira rá volna utalva hősei és vértanúi emlékének kultuszára, mint a magyar.” Az 1918. október 31-én a forradalmi puccs első napján, saját otthonában, a Károlyi Mihály által felbiztatott terroristák által meggyilkolt volt miniszterelnökről és házelnökről, gróf Tisza Istvánról úgy nyilatkozik: „Az ő holttestén épülhetett csak fel a bolsevizmus.” A kommün alatt, 1919. április 26-án bestiális módon, a kiskunfélegyházi pályaudvaron meggyilkolt, majd az árokba dobott másik egykori házelnökről, Eötvös József unokájáról, Návay Lajosról úgy emlékezik meg: „annyi rög sem jutott számára a hazai földből, ami a még ki sem hűlt mártír tetemét egészen eltakarhatta volna.”

Návay Lajos (Forrás: Wikipédia)

Nagy figyelem övezi gróf Apponyi Albert képviselői beszámolóját Jászberényben. A világháború utáni magyar tárgyalódelegáció egykori vezetője a Népszövetséget erőteljes kritikával illeti az október 27-i 8 Órai Ujság szerint. Úgy fogalmaz: 

„meg kell állapítani, hogy a mi javunkra s a mi igazunk érvényesítésére – kivéve a pénzügyi újjáépítésben való segítséget – a Népszövetség eddig semmit sem tett.” 

Úgy vélekedik azonban, hogy nem vethető fel a kilépés gondolata, „mert az a munka, amit ott végzünk, nem mondható teljesen kárba veszettnek, ugyanis sehol sem tudjuk az egész világ művelt nemzetei képviselőinek lelkébe becsepegtetni annak a helyzetnek az igazságtalan és a világbékére nézve fenyegető voltát, amelyben Magyarországot hagyták”. Hozzáteszi: „a világot ne engedjük elfeledkezni arról, hogy magyar kérdés is van. Genfben a legnagyobb feladat az, hogy a magyar kérdést a nemzetek között ébren tartsuk.” Apponyi Albert az ország pénzügyi helyzetének rendezését kedvezően ítéli meg, amely a Népszövetség útján nyert kölcsön segítségével olyan előrehaladott stádiumban van, amit nem is mertek remélni. További siker, hogy 

a jóvátételi kérdést húsz évre nyugvópontra juttattuk. Az eredmény világraszóló szenzáció, mert a százmillió aranykorona deficit helyett hatvanmillió aranykorona feleslegünk van.

A nemzetgyűlésben is terítékre kerül a Népszövetséghez tartozás kérdése. Az október 30-i Pesti Hírlap arról számol be, hogy gróf Teleki Pál felteszi a kérdést: „bennmaradjunk-e a Népszövetségben vagy lépjünk ki belőle? A vitában gróf Bethlen István miniszterelnök is utal rá, hogy amilyen sokat köszönhetünk pénzügyi téren a Népszövetségnek, azt az objektivitást a kisebbségi kérdésben teljesen nélkülöztük.” Kijelenti: 

„Az a baj, hogy az összes békeszerződések két kategóriát létesítettek: a győzőkét és a legyőzöttekét és így kétféle jogrendet állapítottak meg. Az egyik, a győző minden akaratát érvényesíteni tudja, a másik semmit. […] ami kevésre kötelezték is a győzőket, azok azt vagy egyáltalán nem teljesítik, vagy a jogaikat túlzott mértékben érvényesítik.” 

Kérdi azonban: „ha kilépünk a Népszövetségből, melyik lesz az a fórum, ahova fordulhatunk? Mert ő is igazat ad a francia közmondásnak, hogy a távollevőknek nincs igazuk.”

A Pesti Hírlap október 29-i híre szerint 

a brit Munkáspárt táviratilag kéri Horthy Miklós kormányzót, hogy a Magyarországon puccsot szervező volt népbiztos, Rákosi Mátyás és a többi elkövető „tárgyalása összhangban álljon az Európa-szerte szokásos eljárási szabályokkal. Nyomatékosan kérjük a kegyelmet a politikai bűncselekmények részére.”

 A lap rámutat: „valóságos nemzetközi szervezkedés folyik abból a célból, hogy Rákosi Mátyást és társait megmentsék a jól megérdemelt büntetéstől.”

A kormány szakértőket küldött ki a nemrég felfedezett hajdúszoboszlói hőforrás megvizsgálására, amelyet eredetileg földgáz után kutatva találtak – jelenti a Pesti Hírlap október 31-én. Azt írják: „A felfedezésnek sokkal nagyobb jelentősége van, mint az első pillanatban látszott. 

A forró víz a fúrási munkálatok alkalmával olyan óriási tömegben és olyan erős nyomással tört elő már napok óta, hogy az egész környéket valóságos gőzfelhők borították.

 Gejzírszerűen nyomult fel a föld gyomrából a forró víz, amelynek hőmérséklete olykor elérte a 76 Celsius fokot.”

Borítókép: Apponyi Albert ünnepi beszédet tart 1931-ben Jászberényben az ötvenéves országgyűlési képviselősége alkalmából részére átnyújtott aranymandátum átvétele után (Fotó: Fortepan/Fekete Bernadette )

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Gajdics Ottó avatarja

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.