Dömötör Csaba: Az európaiak többsége békét szeretne

– A háború mellett milyen fontos témája van még a kampánynak?

– Ha nem lenne háború, akkor is jó pár olyan vitánk lenne, amelyek az ország szuverenitását érintik. A demokrácia megcsúfolása, hogy a háború

miatt másfelé irányuló figyelmet kihasználva az Európai Unió (EU) áterőltette a migrációs paktumot, benne a kötelező kvótával és súlyos büntetéssel arra az esetre, ha egy tagállam ebből nem venné ki a részét. Ráadásul gyökerestül fellazítanák a szigorú menekültügyi szabályokat és be kellene engedni a migránsokat, még azelőtt, hogy a menekültügyi kérelmeket elbírálnák. Ez azt jelentené, hogy újra kellene nyitni azokat a migránstáborokat, amelyeket egyszer már bezártunk, Debrecenben és Bicskén. Ha rajtunk múlik, Magyarországon ezt nem fogják végrehajtani. Vannak még szuverenitást érintő kérdések, mint például az agrárpolitika, mivel az EU úgy nyitotta meg az európai piacot az ukrán gabona előtt, hogy erről nem kérték ki a leginkább érintett gazdák véleményét. Ezzel génmódosított élelmiszerek jelenhetnek meg, ami önmagában is nagy versenyhátrányba hozhatja a magyar gazdákat, de az még inkább, hogy a gabonadömping Európa-szerte lenyomja az árakat, ami megélhetési veszélyt jelent a magyar gazdák számára is.

Akárhányszor tiltakoznak a magyar gazdák vagy a német, lengyel és francia társaik, süket fülekre találnak Brüsszelben, úgyhogy még egy okunk van arra, hogy irányváltást érjünk el.

– Többségbe kerülhetnek az Európai Parlamentben a békepárti erők?

– Ha a választókon múlik, akkor mindenképpen. De azt érdemes látni, hogy óriási erők mozdulnak meg annak érdekében, hogy a békét képviselők hangját lejjebb csavarják. Megpróbálják elfojtani a háborúval kapcsolatos nyilvánosságot, csakúgy, mint a migrációs vita során tették. Aki a béke szócskából elkezdi kiejteni a „b” hangot, azonnal megkapja az oroszbérenc billogot. Eközben az Eurobarometer és a Századvég felmérései is azt bizonyítják, hogy az európaiak többsége bizony békét szeretne. Tehát nem mi vagyunk egyedül az álláspontunkkal, hanem Brüsszelben fordítanak hátat azoknak, akiket elvileg képviselniük kellene.

– Miként változhat meg az Európai Unió június 9-e után?

– Először azt érdemes tisztáznia az EU-nak, hogy egy birodalmi irányt vesz vagy visszakanyarodik a nemzetállamok Európája koncepcióhoz. Mi az utóbbit szeretnénk, mivel a birodalmi megközelítés általában bonyodalmakat és tragédiákat hozott az egész kontinens számára. Nekünk legalábbis mindenképp. Érdemes tisztázni azt is, hogy milyen gazdasági utat választ az EU. Külső elvárások hatására Brüsszel hajlik arra, hogy részt vegyen egy kialakulóban lévő gazdasági hidegháborúban, ami azt jelentené, hogy más nagy gazdasági térségekkel inkább torzsalkodna és konfliktust vállalna. Ez nem jó irány, mi sokkal inkább a békés gazdasági együttműködésben vagyunk érdekeltek. Évtizedekig voltunk egy hidegháború perifériáján, aminek gazdasági értelemben is mi ittuk meg a levét és nem szeretnénk még egyszer kipróbálni.

A blokkosodás lehet, hogy jó más nagyhatalmaknak, de Európának és benne Magyarországnak nem. Mi sokkal inkább találkozási pont szeretnénk lenni, nem pedig egy perifériaország.

– Mi a jelentősége annak, hogy júliustól hazánk tölti be az EU soros elnöki tisztét?

– Az uniós elnökség nem borítja fel a politikai erőviszonyokat, de arra alkalmas, hogy napirendre lehessen emelni számunkra fontos kérdéseket. A felkészülés kevesebb figyelmet kap a választási kampányban, de ettől függetlenül jól halad. Az uniós elnökség két dolgot mindenképpen bizonyítani fog. Egyrészt Magyarország jó házigazdája tud lenni minden meghatározó eseménysorozatnak, másrészt érzékeltetni fogja, hogy hazánk hangja és befolyása jóval nagyobb annál, mint ami a lakosságszámból vagy a területi nagyságból fakadna. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel.