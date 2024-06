Elektromos mozdonnyal újít a MÁV

A MÁV-HÉV csoport által villamosított Mk48-as mozdonyt is megtekinthetnek az érdeklődők a Hűvösvölgyi Gyermekvasúton. A keskeny nyomtávú mozdony célja, hogy segítse a kisvasút működését, amelynek fejlesztése 2010 óta egyre nagyobb figyelmet kap.

Keresztes Péter, a Gyermekvasutasok Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a mozdony azt követően került a MÁV-HÉV tulajdonába, hogy 2009-ben a nyíregyházi kisvasút bezárt, a cég pedig úgy döntött, hogy megvásárolja a korábban ott szolgálatot teljesítő mozdonyt, és felújítja azt.

A MÁV-HÉV Zrt-nek pedig szüksége volt egy olyan mozdonyra, amely segítségével fejlesztheti a képzéseit, és amin demonstrálni tudja a járművel kapcsolatos sajátosságokat, amelyeket egy kis mozdonynál sokkal egyszerűbb kivitelezni. Az akkori vállalatvezetés is elkötelezett volt a vasút iránt, és nem szerették látni, ha ezek a járművek elpusztulnak, így ezzel összhangban a menedzsment úgy döntött, hogy a vállalat megvásárolja a járművet

– mondta el Keresztes Péter. A Kuratóriumi elnök hozzátette, ezt követően a MÁV-HÉV Zrt. kollektívája megfogalmazta a villamosmozdony projektet, amelynek a célja a gyermekvasút támogatása, és egy alternatív energiahatékonyságot erősítő útkeresés volt, aminek eredményeit felhasználhatják más kisvasutak esetében is országszerte.

Hűvösvölgyi Gyermekvasút

Keresztes Péter elmondta, hogy bár számos nehézséggel találták szembe magukat a fejlesztés során, de a prototípus jármű elkészült, és a hozzá fűzött reményeket jelen tudásuk szerint teljesíti.

Keresztes Péter kihangsúlyozta, hogy a Gyermekvasutat a MÁV-VOLÁN csoportból a MÁV-START, és a MÁV-HÉV is közvetlen, és közvetett módon is támogatja, mind szakmailag, mind anyagilag. Ennek az egyik legfontosabb oka, hogy maga a Gyermekvasút, és az egész intézmény 76 éve, mióta létrejött nem elsősorban turisztikai célú kisvasút, hanem egy kiemelt helyszín az utánpótlás nevelésére, és emellett pedig egy szakmai képzési műhely is.

A statisztikák azt mutatják, hogy a kisvasúti szolgálatot ellátó pajtások nagyjából 30 százaléka felnőttkorában valahol a vasút-, a közlekedés világában helyezkedik el vagy a végrehajtó szolgálatban, mozdonyvezetőként, forgalmi szolgálattevőként, vagy akár mérnökként, vállalatvezetőként. Erre számos példa volt, van, és reményeik szerint lesz is

– emelte ki a kuratóriumi elnök.