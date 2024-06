Európa legnagyobb Békemenete zajlik, kövesse velünk az eseményeket!

Egy órakor indult útjára a tizedik békemenet a Margitszigetre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet délután három órától. A tömeg már tizenegy órától gyülekezett, rengetegen jöttek össze, és csatlakoznak be még most is az ország minden tájáról.

A tömeg első fele már a Margit hídnál tart, ahova egy hatalmas magyar zászlót feszítettek ki. A menet vége még csak ezekben a percekben indult el a Széchenyi térről. Érdekességként említette tudósítónk, hogy többen érkeztek külföldről is, német és svéd zászlók is feltűnnek a tömegben.

Rétvári Bence a HírTV stábjának úgy nyilatkozott,

mikor a Békemenet létrejött, még nem is tudtuk milyen nagy szó ez, és micsoda jelentősége lesz mostanra hazánkban

A békéért vonul a tömeg

Szánthó Miklós a tömegben úgy fogalmazott a HírTV riporterének, ez a tömeg olyan, mint egy menetelő népszavazás.

Gál Kinga a Hír TV-nek azt nyilatkozta, soha nem volt ennyire szükség a Békemenetre mint most, mikor háborús pszichózisban szenved Európa.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet, ha itt nem állítjuk meg a folyamatot, Európa háborús félként sodródhat bele a háborúba,

békepárti fordulatra van szükség!

Helyszíni tudósítónk arról számolt be korábban, hogy az indulás előtt egy órával a Lánchíd másik oldalán is megtelt a tér, rengetegen gyülekeztek arra várva, hogy együtt induljanak a menetre a békéért.

Itt van Magyarországról, Európából és az egész világból minden olyan ember, aki egyetért a kormány azon törekvésével, hogy Európában a legnagyobb szükség most a békére van.

– mondta el a helyszínen a Magyar Nemzetnek Farkas Dániel, a Fidelitas elnöke. Hozzátette: