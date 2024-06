Filmbe illő nyomozással kerítették kézre a gyilkost

Pár óra leforgása alatt sikerült felkutatni annak a 17 éves fiúnak a gyilkosát, akit a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rétközberencs közelében öltek meg. Az indok elképesztő:

egy pár tornacipőért, egy mobiltelefonért, valamint egy nadrágért kellett meghalnia Tamásnak.

A rendőrségi beszámoló szerint május 14-én délután hívta a rendőrséget a fiú nagymamája, mert Tamás akkor már egy napja nem ment haza, de nem is telefonált, semmi életjelet nem adott magáról. A helyszínre érkező Harsányi Zoltán törzszászlós, Dombrád körzeti megbízottja, valamint Nagy Dezső törzszászlós, Tiszakanyár és Dombrád körzeti megbízottja felidézték, először a bejelentőhöz mentek, aki elmondta, hogy nagyon aggódik, mert ilyet még sosem csinált az unokája. – Valami biztos történt vele, mondogatta, mert az iskolába járást is komolyan vette; egy kisvárdai középiskola tanulója volt. A nő hozzátette, hogy

a bejelentést megelőzően felhívta Tamás osztályfőnökét, és tőle tudta meg, hogy az unokája aznap nem jelent meg a tanintézetben.

– Mi is felhívtuk az osztályfőnököt, aki megígérte, üzenetet ír az osztály Facebook-csoportjába, hátha valaki tud valamit Tamásról. Próbáltuk nyugtatni a nagymamát, mert nagyon zaklatott volt, és megígértük neki, hogy utánajárunk a dolognak – idézték fel a történteket.

Onnan a dombrádi járőrök átmentek a helyi fodrászatba, ahol megtudták, hogy előző nap Tamás valóban a kuncsaftjuk volt. Egymagában érkezett, és úgy is távozott, méghozzá elégedetten, mert az új frizurája jól sikerült.

– Még a fodrásznál voltunk, amikor az osztályfőnök telefonált, és elmondta, hogy a csoportból visszaüzent neki Tamás egyik jóbarátja, egy tiszakanyári fiú. Azt írta, hogy este 7-kor a keresett fiú egy söröző kerthelyiségéből küldött neki rövid videót az új frizurájával – vette át a szót Nagy Dezső, aki ismerte ezt tiszakanyári fiatalt. – Felhívtam a szüleit, majd átmentünk hozzájuk, ő pedig megmutatta nekünk a mobiltelefonnal készített felvételt, amelyen egy másik kamasz fiú látható Tamás társaságában. Róla azt mondta, hogy ő is az osztálytársuk, és ő is rétközberencsi illetőségű. Ezek után hozzá mentünk, hogy kikérdezzük. Ő is készséges volt, és elmondta, hogy

a videó a rétközberencsi kocsma kerthelyiségében készült, ahol később megjelent H. Donát, aki egy idő után nagyon kereste Tamás társaságát. Már sötétedett, amikor elkezdtek kettesben beszélgetni, látszólag bizalmasan, nem sokkal utána pedig együtt távoztak.

Ez az osztálytárs azt is hozzátette, hogy Tamás mindig aktív volt a Facebookon, de már 24 órája nem jelentkezett be, amire korábban nem volt példa.



Nyomra bukkantak



– Korábban többször is intézkedtem már vele szemben, de ezt minden helyi kollegámról elmondhatom. Ő nem egyszerű eset, hogy finoman fogalmazzak – magyarázta Harsányi Zoltán H. Donátról, miközben járőrtársa bólogatott. – A kérdéses bűncselekmény előtt többször is láttam Dombrádon az unokatestvérével, amikor szolgálatban és civilben a helyi szövetkezet előtt elhaladtam. Bodzát vittek leadásra. Tudtam, hogy ez a hozzátartozója hol lakik, ezért felkerestük. Otthon volt, de Donát holléte felől nem volt információja. Azt viszont elmondta, hogy hajnali 2-kor megjelent nála, és a segítségét kérte. Gyalogosan jött Rétközberencsről, ami komoly túra. Légvonalban csak 7 kilométer, de a főcsatornákon való átkelés miatt ennek legalább a kétszerese. Ennivalót kért tőle, mert nagyon éhes volt, és egy lavór vizet, hogy a lábát lemossa.

Az unokatestvér ekkor látta meg, hogy Donát zoknija és lábszára véres volt, de a nadrágja felől is kérdezte, mert ezt még nem látta rajta, ahogy a sportcipőt sem. Azt mondta neki, hogy Rétközberencsen összeverekedett valakivel, meg hogy a cipőt szeretné eladni, és van nála egy okostelefon is, amin szintén szeretne túladni. Ezekről először azt mondta, hogy azokat „valahonnan szerezte”, majd elismerte, hogy mindkettőt lopta.

A telefont és a cipőt akkor és ott nem tudtuk lefoglalni, mert a nap folyamán új gazdára találtak. Ismerősök vették meg. A telefonért hétezer, a cipőért pedig ezer forintot adtak. Minderről tájékoztattuk a tevékenységirányítást – számolt be a történtekről.



A gyilkosság helyszíne

Tamást az elkövető behúzta az egyik ottani fa alá (Fotó: Police.hu)



– Feltételezni lehetett, hogy a keresett fiúval „verekedett össze”, és hogy az ő vérét mosta le magáról. Az is valószínűnek tűnt, hogy valahol elrejtőzött, de abból indultunk ki, hogy még ott lehet Dombrádon, ezért lehetséges előfordulási helyeken kutattunk utána. Közben persze újra és újra visszakanyarodtunk arra a környékre, ahol az unokatestvére lakott – folytatta Harsányi Zoltán, aki elmondta: már esteledett, amikor meglátták az egyik szomszédos utcában. – Igencsak le volt döbbenve, amikor megindultunk felé, de nem futott el. Elsőre csak igazoltattuk, majd kikérdeztük. Nem volt együttműködő, de miután bizonyos tényállásásokat közöltünk vele, és tudatosult benne, hogy addig nem nyugszunk, amíg nem ad normális válaszokat, akkor szépen lassan

nemcsak azt mondta el, hogy találkozott a keresett rétközberencsi fiúval, hanem azt is, hogy a telefont, a cipőt és a nadrágot is tőle lopta. Nagy nehezen azt is bevallotta, hogy Tamás volt az, akivel állítása szerint összeverekedett, majd amikor rákérdeztem, miért kellett lábat mosnia, hirtelen megcsuklott.

Próbálta, de nem tudta türtőztetni, és elsírta magát, aztán egyszer csak kifakadt belőle, hogy a Papmeggyesnél egy karóval fejbe vágta Tamást, majd levetkőztette, elvette a telefonját, a cipőjét és a nadrágját, utána pedig behúzta az egyik ottani fa alá. Rögtön megindultunk vele a Rétközberencs déli részén lévő mocsaras, nádas terület felé, és erről is tájékoztattuk a tevékenységirányítást – folytatta a beszámolót.



H. Donát beismerő vallomása

Az is kiderült, hogy Donát egész úton sopánkodott, hogy mindent beismer, csak ne kelljen hosszú évekre börtönbe mennie. Arra azonban nem emlékezett, hogy az eszméletlen fiút a két lehetséges fa közül melyik alá húzta. – Ráhibáztunk, és ott meg is találtuk. Sajnos már nem volt életben, ezért H. Donátot elfogtuk, és miután a kollégák megérkeztek Kisvárdáról, átadtuk nekik – vázolta Nagy Dezső, és kérdésre hozzátette, négy évvel ezelőtt is Harsányi Zoltánnal volt járőrszolgálatban, amikor szintén emberöléssel szembesültek. – Ott egy kapcsolaton belüli erőszak fajult el annyira, hogy amikor bejelentésre reagálva kiérkeztünk a helyszínre, a bántalmazott nő már meghalt. Az elkövető elmenekült, négy nappal később dombrádi nyomozó kollégák kapták el. Ez most nagyon más volt, és picit furdal is minket a lelkiismeret, mert azzal próbáltuk nyugtatni az aggódó nagymamát, hogy az unokája egy fiatal, életerős fiú, és biztosan előkerül. Döbbenetes, hogy nyolcezer forintos haszonért kellett meghalnia. Sajnos történnek a környéken durva dolgok, de ezt tényleg nem gondoltuk volna.

A gyilkosság helyszíne (Fotó: Police.hu)

Kihallgatásán H. Donát beismerő vallomást tett, és mivel a halottkém azt állapította meg, hogy az áldozat halálát fulladás okozta, és fojtásnyomokat is talált a fiú nyakán, beismerő vallomásában a gyanúsított azt is bevallotta, hogy miután leütötte Tamást, a pólójával megfojtotta.

A bíróság elrendelte a letartóztatását. Sajtóhírek alapján Donát aznap este drogozni hívta Tamást, ezért mentek félreeső helyre, és a fiú temetésén a lelkész is kitért a kábítószer-fogyasztás lehetséges borzalmára. A vérfagyasztó, de rendészeti szempontból példaértékű felderítés történetéhez hozzátartozik, hogy a két járőr személyesen kutatta fel a fiú telefonját és cipőjét, amelyeket lefoglaltak; dombrádi körzeti megbízottként ismerték a vásárlókat.

Balogh Barnabás ezredes, a Kisvárdai Rendőrkapitányság vezetője személyesen ment el, hogy gratuláljon Harsányi Zoltán és Nagy Dezső törzszászlósoknak a gyors és sikeres felderítéshez, továbbá azt is közölte, hogy felterjesztette őket elismerésre az Országos Rendőr-főkapitányságra.