Halálos veszélyre figyelmeztetnek + videó

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet straté­giai igazgatója egy másik borzalmas drogról is beszélt a Magyar Nemzetnek. Mint kifejtette, a zombidrog valósággal hurrikánként tarolta le Amerikát, és már Európában is felütötte a fejét, ezért fennáll a veszélye, hogy nálunk is megjelenik. Az eredetileg lónyugtatóként használt alapanyagból készülő kábítószer használata súlyos függőséghez, illetve szellemi és szervi károsodáshoz vezethet.

Kifacsart testtartásban vánszorgó, üres tekintetű és amputált emberekkel találkozhatunk az utcákon, ha bekerül hazánk területére ez a szer

– mondta.

Ezenkívül Téglásy Kristóf a német drogliberalizáció veszélyeire is figyelmeztetett, aminek a magyar fiatalok is ki vannak téve. A német legalizáció hazánkra gyakorolt negatív hatása lehet az óriási mennyiségben hozzánk kerülő kábítószer, így a szülők komolyan kezdhetnek aggódni. Ha egy német fiatal legálisan zsebre vágja az engedélyezett, nagy mennyiségűnek tekinthető 25 gramm marihuánát, és a schengeni zónán belül hazánkba jön, ahol megkínálja magyar barátait, akkor ez óriási mennyiségű ellenőrizhetetlen kábítószer hazánkba áramlását jelenti. A magyarokra azonban Németországban is a magyar törvények vonatkoznak, ezért nekik ott is tilos a marihuána fogyasztása – hívta fel a figyelmet.