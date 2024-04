Gyakran a család adja el a kiskorú lányuk szüzességét

Döbbenetes élményként írta le, amikor egy nyugat-európai város kirakatában dolgoztak a lányok, akik közül mindenkinek volt futtatója, és kamerán figyelték minden mozzanatukat. Jellemző az is, hogy egy jóképű és jól szituált fiatalember, úgynevezett loverboy cserkészi be alacsony társadalmi ranglétrán lévő vagy éppen intézetis lányokat, akiket kábítószerre szoktatnak és külföldre visznek. Az áldozatokat kimenekíteni csak összehangolt akcióban lehet, gyakran a kuncsaftjaik segítségével. A belépő kábítószer mindig a marihuána, és az, hogy ezek a lányok ilyen helyzetbe kerültek, a bántalmazásra, a rossz anya-gyermek kapcsolatra, az apahiányra volt visszavezethető. Ennek hatására keresnek menőnek tűnő társaságot, akik tévútra vezetik őket, érzelmi és fizikai kiszolgáltatottságba sodródnak, sokszor még kisgyerekes anyukák is a loverboyok áldozatául esnek.

A loverboyok megtévesztik a lányokat

Úgy fogalmazott: a loverboyok végtelenül kedves emberek, sokat beszélgetnek az áldozatukkal, bizalmi kapcsolatot alakítanak ki velük, felajánlják, hogy megőrzik a személyes irataikat, melyeket a beszervezettek maguktól odaadnak. Az áldozatok megnyílnak nekik a családi helyzetükről, és azt is elárulják, hogy hol laknak. Az iratokat persze nem kapják vissza, és három dologgal tartják őket sakkban: emlékeztetik, hogy önként jött, illegálisan tartózkodik az adott országban, és illegális tevékenységet végez. Ezenfelül megjelenik a szerhasználat miatti függőség, és a megszerzett információk alapján a családdal való fenyegetés. A szakértő tudatta: megtörtént az, hogy előbb ért a családhoz a futtató embere, mint a hazatérő áldozat, aki egyébként egy édesanya volt.

A megoldásról szólva, Boglacsik Tímea kiemelte: stabilan működő áldozatvédelmi rendszerre van szükség Magyarországon a hazameneküléshez, tudatosítani kell az áldozatukban, hogy nem ők tehetnek a helyzetükről.

Itthon fél éven keresztül tudják támogatni és követni őket a társadalomba visszailleszkedésükben, de így is gyakran visszamennek a futtatóikhoz. Nagyon nehéz más életet kezdeniük, és alapos gondozásra, illetve megfelelő integrációra van szükség ahhoz, hogy az átmeneti otthonokba elhelyezett áldozatok ne sérüljenek. – A legfontosabb az, hogy áldozatnak kell őket tekinteni és nem elkövetőknek, még akkor sem, ha netán elkövettettek velük bűncselekményeket, mert ilyenkor együttműködőbbek. Az áldozatsegítők abban is támogatják őket, hogy feltérképezik a futtatók kapcsolait és az áldozat egészségügyi állapotát – hívta fel a figyelmet.

Bántalmazó kapcsolat és a drogok

A bántalmazó kapcsolatokról Boglacsik Tímea úgy vélekedett: az első pofon után már kitolódnak a határok, hiszen azon az már túllépett annak az elfogadásával. A bántalmazásra sokan úgy keresnek megoldást, hogy különféle szerekhez nyúlnak, legyenek azok akár legálisak, akár illegálisak, ezekkel tompítják a fájdalmat, és csökkentik a stresszt. A szakértő leszögezte: nincs kész konzervmegoldás a problémára, hanem a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt, és megküzdési stratégiát kell tanítani a gyerekeknek, de akár a felnőtteknek is. – Azt is el kell sajátítanunk, hogy merjünk nemet mondani, vagy arról beszélni, hogy túlment valaki egy határon – világított rá.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója hangsúlyozta:

manapság sok helyen az alkoholt és az alkohol-gyógyszer kombinációját felváltották a dizájnerdrogok, amelyek gyorsan terjednek és rombolnak, gyakran társulva más függőséggel, például a játékszenvedélyekkel.

A nem vagy nem rendszeresen drogot használókat is ezekre szoktatják, a rabszolgasorból pedig azért nem lépnek ki, mert így tudják biztosítani a folyamatos kábítószer-használatot. Rámutatott: a Boglacsik Tímea által emlegetett prostituáltak jó része önként megy bele a kapcsolatba futtatójával, mert a lányok elhiszik, amivel csábítgatják őket, végül az anyagi és a szerhasználati függőség miatt nem tudják otthagyni ezt a kört. A kilépés nehéz a függőségi viszony miatt, és belejátszhat az a tudat, hogy önként csatlakoztak. Annak sem könnyű a helyzete, aki ki akar állni és elmondani, hogy hogyan küzdött meg a helyzetével – mondta a stratégiai igazgató.