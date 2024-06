Így nézhet ki a Fővárosi Közgyűlés összetétele

A vasárnapi fővárosi választáson a budapestiek összesen öt szavazólapot kapnak: a főpolgármester választása mellett a fővárosi listáról is döntenie kell majd a szavazóknak, vagyis arról, hogy a pártok és főpolgármester-jelöltek listái közül lehet kik kerüljenek be a Fővárosi Közgyűlésbe. Emellett a kerület polgármesteréről és a körzet egyéni képviselőjéről, valamint az EP-képviselőkről is dönteniük kell a szavazóknak. A nemzetiségi választók pedig további három szavazólapot is kapnak.