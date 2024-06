Ingyenes KRESZ-tanfolyam a Városligetben

Ingyenes KRESZ-suli indult a Városligetben június 13-tól egészen a nyári szünet végéig, a magyar kormány támogatásával – közölte Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A programot heti két alkalommal tartják, azzal a céllal, hogy már óvodás kortól kezdve megalapozzák a gyermekek KRESZ-ismereteit a tudatos közlekedés érdekében.

Akik az oktatáson háromszor részt vesznek, még egy Liget-jogosítványt is kaphatnak – árulta el a vezérigazgató. Ezzel tudják igazolni, hogy megismerkedtek a biztonságos közlekedés alapjaival.

– Ez az átfogó, a teljes Városligetet megújító program, amely az egész nyugati világ legjelentősebb kulturális és rekreációs fejlesztését hozta létre központi költségvetési forrásból, a magyar kormány támogatásával zajlik. A közterületek megújítása és természetesen a KRESZ-park létrehozatala, illetve a most létrejövő Liget-suli KRESZ-program is ennek keretein belül valósulhat meg – ismertette Gyorgyevics Benedek.