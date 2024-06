Ismét hatalmasat tévedett Karácsony Gergely

Mivel kampányolt Karácsony Gergely?

Az M3-as metró hőmérséklete azért is kényes téma, mert 2019-ben Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányának egyik fontos eleme volt a metró klimatizálása. Ő maga is méricskélt Celsius-fokokat a szerelvényekben, sőt, párttársai, a gyakorlatilag mérhetetlen és önállóan választáson elindulni képtelen Párbeszéd politikusai törölközős bemutatóval kampányoltak, feltéve azt a kérdést, hogy ez most akkor metró vagy szauna.

Ehhez képest az elmúlt öt évben semmiféle érdemi előrelépés nem történt az ügyben,

a vonal teljes felújítása nem oldotta meg a problémát, Karácsony Gergelyék viszont az orosz félre mutogatnak, miközben a BKV idei üzleti tervében sem szerepel a beruházás.