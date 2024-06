Magyar Péter a tinikori plakátjáról szerzett rajongót

– Terjengős írásban tette le a voksát Magyar Péter mellé Demszky Gábor, Budapest korábbi baloldali-liberális főpolgármestere. Mint azt kifejtette, Magyar lesöpörte a politikai közélet sakktábláját, fénysebességgel haladva, az országot felszántva, a „rezsim” elutasítói számára a reményt, a Fideszből kiábrándultak és a tőle elfordult korábbi haszonélvezőinek pedig menedéket kínált.

A volt SZDSZ-es politikus szerint az vezetett ide, hogy Magyar Péter ki merte mondani azt, amit a baloldalon sokan gondolnak: a magyar óbaloldal pártjai haldokolnak, és nem fognak feltámadni. A Tisza Párt egyszerűen kiszorította őket, a helyükre lépett, mint olyan ellenerő, amelyről támogatói azt gondolják, hogy képes a rezsimváltásra.

Demszky szerint valójában persze búcsúcédulát is árul, ezenfelül a támogatók befizetései magánadományok, nem kell elszámolni velük úgy, mint a közpénzekkel.

– Nem tudom mit hoz a jövő, nem látom Illés szekerének útját, ám Orbán Viktor megvetendő, Európa sereg hajtójává váló, az országot Európa második legszegényebb országává tevő rezsimjének sírásóját érdeklődéssel figyelem. Nem fogom elhallgatni a fenntartásaimat sem, de most csak egy kampány és két választás eredménye késztett megszólalásra – fogalmazott a Budapestet húsz éven keresztül uraló volt főpolgármester.

Mint arról a Magyar Nemzet is cikkezett, Magyar Péter még a választási kampány alatt a Spinoza Házban elmondta, hogy ő mindig is liberálisnak tartotta magát, valamint Demszky-plakát volt az ágya mellett. Erről Demszky Gábor is kifejtette véleményét, szerinte Magyar az ő kudarcba fulladt politikai kísérletét folytatja, ami egy táborba szervezné a balliberális erőket.

Mások is kiálltak már Magyar Péter mellett

Nem Demszky volt az egyetlen volt SZDSZ-es politikus, aki bevallottan támogatta Magyart, ugyanis Csillag István egykori miniszter is támogatásáról biztosította, továbbá szerinte Magyar liberálisnak tekinthető. Emellett az Orbán-kormányt úton-útfélen maffiavádakkal illető Magyar Bálint volt oktatási miniszter, szintén SZDSZ-prominens, pedig a Tisza Párt alelnökének a pálfordulását méltatta.