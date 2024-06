Magyar Péter mozgalmánál elfogyott a lendület, a Tisza Párt túl van a csúcsponton

Április óta ötödére csökkent a résztvevők száma Magyar Péter rendezvényén

A Nézőpont Intézet vezetője elmondta, legfeljebb húszezer ember vehetett részt a mai demonstráción, ez pedig nagyjából az ötöde Magyar Péterék áprilisi rendezvényének. Vagyis szerinte nem sikerült erősíteni az üzenetet, miszerint ez egy gyarapodó közösség lenne. Mráz szerint Magyar Péter egészen biztosan több támogatóra számított, amikor meghirdette az eseményt.

Az elemző kérdésre válaszolva kiemelte: ezzel a létszámmal erős kontrasztot képez, hogy eközben a Fidesz–KDNP csak szombaton egymillió találkozást hirdetett meg a szimpatizánsaival, a mozgósítás részeként. Hozzátette:

Ez a műsor, valljuk be, nagyon gyenge volt, ráadásul hiba volt ilyen időpontra szervezni, az orvosért való sorozatos kiáltások felszabdalták a programot és amatőr jelleget kölcsönöztek neki

– vélekedett Mráz Ágoston Sámuel.

A rendezvény nagyon sokáig elhúzódott, Magyar Péter mintegy 80 percet beszélt. Az elemző kitért arra is, az egész szónoklatot a Fidesz ellenében komponálta, nem is foglalkozott az ellenzéki pártokkal, annak ellenére, hogy jelenleg velük verseng, most a leginkább kormányellenes hangot próbálta megütni – írta a lap.

Mráz azt a következtetést vonta le: