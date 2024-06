Pánikba eshettek Gyurcsányék Szentkirályi visszalépésétől, már elemi erővel támadják Vitézyt + videó

Visszalép a főpolgármester-jelöltségtől Szentkirályi Alexandra. A kormánypártok politikusa ezt közösségi oldalán jelentette be. Szentkirályi Alexandra azzal indokolja visszalépését, hogy világossá vált számára, hogy valós esély mutatkozik leváltani Karácsony Gergelyt, vagyis egyértelmű, hogy a budapestiek többsége el akarja zavarni őt. Ennek mára egyetlen akadálya maradt, mégpedig az, hogy a változást akaró szavazatok kétfelé oszlanak. Szentkirályi Alexandra ezért arra kéri a választókat, hogy Vitézy Dávidra adják voksukat. A politikus hozzáfűzte, számára továbbra is az a legfontosabb, hogy Karácsony és Gyurcsány távozzon a főváros éléről.

Vitézy Dávid csúfos vereséget fog szenvedni – így próbálta menteni a helyzetet a Magyar Nemzetnek a DK elnöke.

Gyurcsány Ferenc azzal magyarázkodik, hiába méri több közvélemény-kutató azt, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépésével Vitézy Dávid megnyerheti a főpolgármester-választást, csúnya vereséget fog szenvedni, amit szerinte megérdemel. A DK elnöke kérdésünkre mégis azt próbálta bizonygatni, hogy nem ijedt meg Szentkirályi Alexandra visszalépésétől. Azt hangoztatta, hogy még örül is neki. Gyurcsány Ferenc azt is elmondta, a Vitézy Dávid esetleges győzelmével végződő választás nem lenne hatással városházi befolyására. A politikus ugyanis azt állítja, soha nem is volt. Gyurcsány Ferenc mindezt azután jelentette ki, hogy lényegében kézivezérléssel irányította Karácsony Gergelyt éveken keresztül. A Spirit FM-nek alig több mint egy éve fejtette ki, hogy szerinte Karácsony Gergely nem teljesíti hazafias kötelességét és fővárosi politikája nem terjed ki eléggé a kormány támadására. A jelenlegi főpolgármester ezt követően azonnal a kormánynak esett. Gyurcsány Ferenc azonban a Magyar Nemzetnek azt mondta,

„Sok hazugság terjed az országban, de őszintén szólva azt állítani, hogy Karácsony Gergellyel Gyurcsányt kapják, Karácsony mögött Gyurcsány, Gyurcsány emberei állnak, az gyermeteg állítás.”