Sok napsütésre számíthatunk, de nem érdemes eltenni az esernyőket sem

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, azonban egy-egy futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat – közölte a HungaroMet.

Délelőtt az ország északi tájain több lesz a gomoly- és fátyolfelhő, de még ott is sok napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől egyre több és vastagodó fátyolfelhő sodródik fölénk. Az északi területeken néhol előfordulhat zápor, késő délutántól pedig északnyugaton zivatar is. A délnyugati, nyugati szelet élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik, a Nyugat-Dunántúlon viszont mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul. Estére 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Éjjel délnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át felettünk. Ebből az ország déli felén alakulhat ki eső, zápor, de egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul.

Hétfő reggeltől erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, de emellett több órára is kisüthet a nap. A nap első felében főleg hazánk nyugati, délnyugati felén, majd máshol is sokfelé várható záporeső, zivatar. Felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A déli, majd a Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, a zivatar térségében erős vagy viharos széllökések kísérhetik.