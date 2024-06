Választási gyorselemzés: a kis pártok el fognak tűnni

– Nem meglepetés a viszonylag magas részvétel, hisz a valóban versenyben lévő pártok magasra emelték a tétet – fogalmazott lapunknak Nagy Ervin. Az elemző, filozófus szerint

a Fidesz olyan tartalmi kérdésekre koncentrált, ami érdekli és érinti az embereket, így a békéhez és a háborúhoz való viszonyt hangsúlyozták, míg az ellenzék – annak ellenére, hogy nem országgyűlési választásokat tartottak – a kormány megbuktatását és hatalmi pozíciók megszerzését emelte ki.

– Ezt egészítette ki a Tisza Párt az ellenzékváltás ígéretével is, ami aligha fog sikerülni egyetlen megméretés után, illetve szülessen bármilyen eredmény is, társadalmi beágyazottság és szervezeti háttér nélkül ez nem fog sikerülni. Magyar Péternek mindenképpen számolnia kell a Demokratikus Koalícióval 2026-ig – tette hozzá.

Nagy Ervin úgy látja, a magas részvételi arányok egyértelműen azoknak a nagyobb politikai közösségeknek kedveznek, amelyek képesek mozgósítani, míg a kicsiknek komoly félelmeik lehetnek az esti eredményhirdetés előtt.

Így a Jobbiknak vagy a visszatéréssel kísérletező Vona Gábornak, ahogy Márki-Zay Péternek is rossz hír a magas részvétel – ha ők nem nyernek az EP-választásokon mandátumot, akkor el fognak tűnni a közéletből.

Az LMP is ezzel néz szembe, bár az ő esetükben egy esetleges Vitézy Dávid-győzelem megmentheti a pártot. Ugyanakkor a Momentumnak is van miért aggódnia, hisz a közvélemény-kutatások szerint is bezuhant a támogatottságuk, és az utóbbi hónapokban nagyon kis részvétel mellett sikerült rendezvényeket szervezniük – fogalmazott az elemző, hozzátéve, ők valószínűleg elfogytak, nekik az egy mandátum is komoly vereség volna, hisz az rosszabb eredmény lenne a 2019-esnél.

Mint mondta,

a szocialisták és a Párbeszéd pedig – bármilyen eredményt is érjen el a közös baloldali lista – fel fognak oldódni a Demokratikus Koalícióban, így nekik önállóan már jövőjük nincs.

– Akkor sem, ha esetleg Karácsony Gergely megtartja a pozícióját, hisz Gyurcsány be fogja szűkíteni a mozgásterüket – vélekedett. Jelezte, a Tisza Pártnak azonban csak a tisztán listás EP-választásokon lehet relatív sikere, a helyhatósági választásokon viszont nem, hisz nincs társadalmi beágyazottságuk, ráadásul nagyon kevés településen indultak csak el, vármegyei listájuk pedig egyáltalán nincs.

Ez a szervezeti és személyi hiányosság középtávon komoly problémát fog okozni nekik.

– A nagy kérdés az az lesz, hogy kinek lesz több szavazata: a Tisza Pártnak vagy Gyurcsányéknak – jelezte Nagy Ervin.