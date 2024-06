Választási időjárás: több figyelmeztetést is kiadtak, heves zivatar, jégeső és magas hőmérséklet is jöhet vasárnap

az előrejelzés szerint kora estétől, estétől előbb északnyugaton, majd késő este északon, északkeleten, az éjféli óráktól az Észak-Alföldön egyre valószínűbb a zivatarok rendszerbe képződése. Ezekben a térségekben 60-90 km/h széllökésre is számítani kell és két centiméteres jég is eshet. Egy terület fölött a cellák ismétlődő jelleggel is áthaladhatnak, így helyenként 50 mm feletti csapadékösszeg is kialakulhat.