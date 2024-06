Vitézy reagált arra, hogy Karácsony péklapáttal verte volna agyon

– Karácsony Gergely mai interjújában a Telex által lejátszott hangfelvételen azt mondja, hogy lapáttal fogja szétverni a fejem ebben a kampányban.

Az erre tett kísérleteit mindvégig éreztem, számtalan hazugságot terjesztett és mondott a főpolgármester rólam az elmúlt hetekben

– reagált Vitézy Dávid arra a hangfelvételre, amelyen

Karácsony többek közt azt mondta, hogy ha Vitézy indul a főpolgármester-választáson, akkor ők péklapáttal fogják agyonverni az LMP-s jelöltet.

Vitézy úgy fogalmazott: ahelyett, hogy Karácsony bocsánatot kérne emiatt, a szokásos áldozatszerepbe helyezkedett, mint mindig.

A főpolgármester a Telexnek adott interjúban reagált a hangfelvételre. – A jelentősége annak, hogy ezeken a hangfelvételeken mit mondok, egy tízes skálán egyes. Aminek jelentősége van, hogy Magyarország legnagyobb közvetlenül választott politikai vezetőjét folyamatosan szisztematikusan lehallgatják – mondta Karácsony. Szerinte az „föl se merül”, hogy a beszélgetést a barátai rögzítették, akikkel beszélgetett.

Elnézést kérek, hogy a barátaimmal indulatosabban beszélek négyszemközt, de ennek semmi jelentősége nincsen

– tette hozzá a főpolgármester.

Vitézy a közösségi oldalán azt is írta, jó lenne végre túllépni ezen a kampányon Budapest érdekében, és végre a városról beszélni. „Ez sajnos ma sem sikerült a főpolgármesternek, ehelyett ma is újabb vádaskodásokat és hazugságokat fogalmazott meg, most már nemcsak engem, de a rám szavazókat is támadta” – fogalmazott az LMP jelöltje.

Arról is beszélt, hogy ami a választás eredményét illeti, csütörtökig lehet kezdeményezni a szavazatok újraszámlálását. „Ezt meg fogjuk tenni. Hetvenhatszor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség köztünk Karácsony Gergellyel. Egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy

számos rendszerszintű visszásságról kaptunk jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán. Ezeket be fogjuk mutatni”

– hangsúlyozta, hozzátéve: bármi is lesz az erre feljogosított szervek döntése, a jogerős döntést el fogja fogadni. „ Ha Karácsony Gergely győzelme jogerős lesz, gratulálni fogok neki, persze, ha addigra hajlandó felvenni a telefont, amit két napja nem sikerül, és ha addigra épp nem egy lapáttal akarja szétverni a fejem” – írta Vitézy Dávid.