Amit nem szabad az átlagembernek, azt szabad Magyar Péternek

Botrányosan viselkedett, részegen megütött egy embert és egy telefont is ellopott Magyar Péter, akit kidobtak a biztonságiak egy divatos belvárosi klubból – emlékeztetett az Origo. Mint arról a Magyar Nemzet is hírt adott, Magyar Péter még két hete pénteken hajnalban egy budapesti szórakozóhelyen erőszakos magatartást tanúsított, amiről többen is videót készítettek.

Szemtanúk erősítették meg, hogy Magyar az egyik vendég kezéből kitépte a telefonját és azt erőszakkal magához vette. Az agresszív baloldali politikus később a Lánchíd melletti rakpart lépcsőjéről a Dunába dobta a készüléket, amit a hatóságok később megtalálták.

Magyar meg is ütötte az egyik vendéget az ott lévők szerint. A péntek hajnali Magyar-botrányból rendőrségi feljelentés lett.

Részegen őrjöngött Magyar Péter

A Tisza Párt alelnöke a dúsgazdagoknak fenntartott szórakozóhelyen nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után órákon át folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett. Több vendégbe belekötött, fiatal nőket zaklatott, általa visszautasíthatatlannak vélt ajánlatot tett nekik.

Egymás után alakultak ki tettlegességgel fenyegető szituációk, miután több hölgy férfipartnere számonkérte a minősíthetetlen viselkedést, a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásokat”.

Magyar Péter azokkal is kéretlenül bánt, akik telefonnal próbálták rögzíteni a Tisza párti politikus botrányos viselkedését: verbális agresszióról, obszcén beszédről, vállalhatatlan viselkedésről számoltak be a jelen levők. Videón is rögzítették, amint Magyar Péter négykézláb mászik a földön.

Később méginkább eldurvult a helyzet. Magyar Péter folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett. Közben megállás nélkül fenyegetőzött, hogy ha „valakinek nem tetszik valami” akkor ő majd tönkreteszi, kapcsolatai révén bezáratja a szórakozóhelyet, mert hogy ő ezt „bármikor el tudja intézni”. A szórakozóhely biztonsági őrei ezután szólították fel a távozásra. Magyar Péter nem volt hajlandó engedelmeskedni, ezért fizikai erőszakot alkalmazva bírták jobb belátásra.

Miután kidobták a szórakozóhelyről, Magyar Péter bizonytalan léptekkel elindult a pesti rakpart felé. Mivel ez egy luxus-szórakozóhely, ezért az idejárók telefonjai minden bizonnyal több százezer forintot érhetnek, következésképpen Magyar egy több százezer forint értékű telefont dobhatott a Dunába.

Egy üveg pezsgő negyedmillióért

Az Ötkert nevű szórakozóhelyen árusított italokért csillagászati árat kell fizetni: a legdrágább whiskey-ből egy üveg (hét deci) 275 ezer forintba kerül, tehát egy feles nagyjából 20 ezer forint körül van, 75 és 100 ezer forintért is lehet egy üveg vodkát venni, míg egy üveg tequila 220 ezer forintba kerül.

A klubban 150-250 ezer forintért vásárolható egy üveg pezsgő, Magyar Péter szemtanúk szerint a sör mellett ezekből is fogyaszthatott.

Mindezek alapján jól látszik, hogy ezen a belvárosi szórakozóhelyen dúsgazdag emberek fordulnak meg, akik egy-egy este alatt szinte egy vagyont költhetnek el. Magyar Péter egy ilyen helyen érzi jól magát, mivel ő megteheti, hogy milliókat költsön el italokra. Miközben az agresszív baloldali Magyar az elitet szidja, addig ő maga egy olyan szórakozóhelyre jár, ahol csak a leggazdagabbak fordulnak meg. Szinte csak 20 év körüliek járnak az Ötkertbe, míg Magyar Péter már bőven elmúlt 40 éves.

Magyar botrányos estéje után az is teljesen világos, hogy a baloldali politikust csak a fényűző élet, a pénz és a buli érdekli, mit sem törődik az emberek sorsával. Magyar Péter ugyanis hiába próbálja elhitetni, hogy ő az elit ellen van, teljesen egyértelmű, hogy nincs köze az átlagos emberekhez, hiszen rengeteg pénze van, amit ki is használ. A baloldali politikus élvezi a VIP előjogokat, sőt, az eset után már nyíltan beszélt arról, hogy teljes ellenőrzést akar a média felett, mert nem tetszik neki, hogy a teljes magyar sajtó beszámolt botrányos viselkedéséről. Egy átlagember nem úszná meg ezt a botránysorozatot, Magyar Pétert viszont védi a brüsszeli mentelmi jog és ezt ki is használja a politikus – írta az Origo.