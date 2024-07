Ez Budapest: ismeretlenek ürítenek közterekre a XIII. kerületben

Járványként terjed a baloldali vezetésű XIII. kerületben a közterületi székelés – adta hírül a Metropol. Mint írták, a helyiek már hetekkel ezelőtt jelezték, hogy egyre gyakrabban találnak kellemetlen meglepetéscsomagokat a Bulcsú parkban és környékén. A környéken élők szerint a városrészben egy székelőbanda garázdálkodik, akiknek semmi sem szent: ugyanúgy ürítenek lábtörlőre, mint a kertek aljára.

Az egyik felháborodott lakó elmondta: a Bulcsú parki fekáliaháború szintet lépett, és nem csak a friss gyűjteménybővülés miatt. A Bangkok Hilton hajléktalancsapata és drogos tettestársaik már nemcsak a park „fekáliasétányát” használják, hanem már a házak zárt kertjeibe is bemásznak.

Divat lett a lábtörlőre ürítés, a kuka mellé pottyantás, sőt egy lakó által óvatlanul kint hagyott párna közepét is „megtisztelték” már.

A háznál dolgozó takarítócsapat ennek hatására felmondott – mesélte az egyik felháborodott lakó.

A „kakafantomok” fenyegetése kiterjedt a teljes kerületre, mivel az angyalföldi Béke tértől egyenesen az újlipótvárosi Pozsonyi utcáig végzik a dolgukat. Ez már önmagában sem lehet szívmelengető látvány, azonban a tettesek még egy lapáttal rátesznek: a végterméket nem viszik magukkal, hanem ott hagyják a helyiek bosszantására.

Az esetről többen értekeztek egy helyi fórumon, ahol olyan javaslat hangzott el, hogy ne csak a kutyák, hanem az emberek is használjanak ürülék felszedő zacskót. A Metropol ott élő olvasója jelezte, hogy ő is találkozott a kakafantomok meglepetéscsomagjaival, kutyasétáltatás közben meg is csúszott egy adag emberi fekálián. – Levittem a kutyát, és észre sem vettem, hogy belelépek, csak akkor, amikor elcsúsztam. Láttam én már sok kutyasz…rt, de hogy az nem az volt, az biztos. Gusztustalan, és nem is egy helyen látom. Komolyan, a kutyák kulturáltabban csinálják, mint az emberek – fogalmazott.