Állandóan csöng a telefon az utolsó fülkében + videó

Dús lombú hegyek között, egy apátsági kert közelében áll a festői Elzászban az utolsó, működőképes franciaországi telefonfülke, ahová az utóbbi időben az ország egész területéről érkeznek a telefonhívások –írja a Híradó.hu.

Murbach, a nevében is, fekvésében is a németországi tájakat idéző, festői elszászi település, ahová eddig középkori apátsága miatt látogattak el a turisták, újabb látványossággal bővült: itt található Franciaország utolsó, még működő telefonfülkéje. A 160 fős hegyvidéki községben található működő fülkét a francia Paris Match hírmagazin újságírója szúrta ki. A csengő-bongó látványosság annyira népszerű lett, hogy a helyi idegenvezető, aki korábban a VIII. századi bencés apátság kertjéig kalauzolta a látogatókat, most már a telefonfülkéhez is elkíséri őket.

A fülkét működtető Orange telefonszolgáltató elmondása szerint addig üzemelteti a mobilhálózatok által le nem fedett, úgynevezett fehér zónában fekvő készüléket, amíg legalább egy telekommunikációs cég mobilhálózata le nem fedi a területet.

A Le Figaro cikke szerint a készülék, amelynek üveglapja betört, csak segélyhívásra használható, érmét nem lehet beledobni, kártyás hívásra sem alkalmas. Az Orange szerint havonta öt hívás ment ki onnan, és amíg „fel nem fedezték”, rendkívül ritkán akadt egy-egy beérkező hívás is.

A fülke azóta zeng szinte éjjel-nappal, hogy a Paris Match megadta a hívószámát.

A település alpolgármestere egy papírlapot és egy tollat helyezett el a fülkében, hogy a beérkezett hívásokat fogadók feljegyezhessék, honnan hívták a fülkét, amely mostanra már nemcsak Franciaország minden tájáról, hanem Afrikából is fogad hívásokat.

À Murbach en Alsace, le hameau abrite la dernière cabine téléphonique en fonctionnement de France pic.twitter.com/NCzdEJGdKi — BFMTV (@BFMTV) July 21, 2024

A nyilvános telefonfülkék Európa-szerte egyre nagyobb kuriózummá válnak, köszönhetően a mobiltelefonok és a mobilhálózatok elterjedésének. Amint arról már korábban beszámoltunk, 2021 nyarán eltávolították az utolsó nyilvános telefonfülkét Csehországban.