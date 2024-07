Fülöp Attila: A törvényi szigorítás átfogó biztonságot ad a gyermekvédelmi rendszernek

– Milyen fontos változásokat vezetett be az új gyermekvédelmi törvény?

– Az elfogadott gyermekvédelmi törvényben nemcsak szigorítások vannak, hanem pluszerőforrások bevonását is rögzítik a fejlesztésekre, a működésre. Nem újszerű, hogy szigorítunk, fejlesztünk és forrásokat vonunk be, mivel ez a munka évek óta zajlik. Több évvel ezelőtt bevezettük a gyermekvédelem egy részcsoportjában a kötelező pszichológiai előszűrést, amit most mindenkire kiterjesztettünk. Korábban meghoztuk azt az eljárásrendet, amely szerint, ha bántalmazás történik, akkor kinek és mennyi időn belül kell ezt jelezni.

A mostani szigorítás azért számít új szintnek, mert egy átfogó biztonságot ad a rendszernek. Főként azért, mert nemcsak bizonyos részcsoportokra vonatkoznak előfeltételek, hanem valamennyi, gyermekkel foglalkozó szakember esetében van egy ilyen típusú, előzetes kötelezettség. Ezzel megbizonyosodhatunk arról, hogy az illető jó helyen van a gyermekvédelemben.

Amiről kevesebbet beszélünk, hogy fejlesztések is vannak a területen. Ezek olyan jogszabály-módosítások, amelyek a gyermekeknek és a dolgozóknak előnyt jelentenek. Egyrészt megemeltük a nevelőszülőknek juttatott nevelési ellátmányt. Ez egy olyan támogatás, amit a nevelőszülő arra kap, hogy azt a gyerekre fordítsa. Ruhára, étkeztetésre, tanszerekre. Tavaly huszonöt, idén pedig húsz százalékkal emeltük meg ezt a támogatást. Ugyancsak megemeltük azt a jövedelemhatárt, amellyel egy fiatalkorú a rendszerben maradhat utógondozottként. Ez az a státus, amikor valaki elérte a tizennyolc éves kort, de dolgozik vagy iskolába jár, az állam pedig továbbra is támogatást nyújt neki. A módosítások része volt az is, hogy ha egy gyermek kollégiumba megy, akkor most már a nevelőszülője megkapja a teljes nevelőszülői díjat. Kiszélesítettük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők körét, amellyel a legrászorultabb gyermekek jutnak hozzá különböző szolgáltatásokhoz, például az ingyenes étkezéshez.