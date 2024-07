Hamarosan eldőlhet, hogy rablásért is felelősségre vonják-e Magyar Pétert

Garázdaság, rongálás, lopás vagy rablás: ezekért a cselekményekért vonhatják felelősségre Magyar Pétert, aki másfél hete egy szórakozóhelyen randalírozott ittasan. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint akár háromévnyi börtönbüntetést is kaphat az újdonsült politikus. A kérdés csak az, hogy pontosan milyen bűncselekmények miatt vonják felelősségre Magyar Pétert.

Ittasan kötözködött

A beszámolók szerint a Tisza Párt alelnöke kötözködött, nőket zaklatott, az egyik vendég kezéből pedig kicsavarta a mobiltelefonját, amit zsebre tett. Az őrjöngő Magyar Pétert végül a biztonsági őrök vezették ki a szórakozóhelyről, fojtófogást alkalmazva – látható a nyilvánosságra került felvételeken. Az Európai Parlamentbe készülő politikus az elvett, vagy elrabolt telefont a Dunába hajította, amit búvárok segítségével talált meg a rendőrség.

Gőzerővel zajlik a nyomozás

Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Mivel a Tisza Párt alelnökének mentelmi joga van, az ügy átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). Lapunk megkereste a vádhatóságot, hogy pontosan milyen bűncselekmények miatt folytatnak eljárást, illetve hogy bárkit kihallgattak-e már gyanúsítottként. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Választás utáni botrány

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszívan, garázda módon viselkedett június 21-én, pénteken az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen. A Ripost úgy tudja, a politikus több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, többeknek a szemtanúk szerint „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett, idővel pedig egyre minősíthetetlenebbül viselkedett. A helyszínen bulizó több hölgy férfipartnere kérte számon Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásait”. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, így történt a fentebb már bemutatott eset is: az egyik, mobiljával kamerázó férfi kezéből Magyar kicsavarta a telefont, ami végül a Dunában landolt.

Börtön lehet a vége

A rablás gyanúja kapcsán a Metropol jogi szakértőket szólaltatott meg, a lap szerint az egyre szaporodó esetek miatt a bíróságok az ilyesfajta bűncselekményeket szigorúan ítélik meg, és számos esetben végrehajtandó szabadságvesztést szabnak ki az elkövetőkre akkor is, ha nem visszaeső bűnözők.

A lap szerint Magyar Péter esetéhez hasonlatos egy 2016-os rablás, amelynek során egy 19 éves tolvaj a buszon erőszakkal elvette egy 14 éves kislány mobiltelefonját. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban két év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. 2022-ben egy 31 éves férfi lopott telefonokat az 1-es villamoson és a megállók környékén: a tettes Magyar Péterhez hasonlóan kicsavarta a készüléket az áldozatok kezeiből, majd elrohant. A férfit elfogták és szintén letöltendő börtönbüntetést kapott.