Mégis mit jelent az, ha valaki Sugar Daddy? (X)

Ezek érdekessége, hogy sok esetben olyan dolgot rejt egy-egy, általában angol nyelvű kifejezés, amire a régebbi korokban már létezett magyar megfelelő. A Sugar Daddy is az ilyen fogalmak közé tartozik.

Ez a kifejezés, ami olyan idősebb, jól szituált férfiakat jelent, akik a különböző Sugar Baby Dating alkalmazásokon keresztül fiatalabb hölgyek ismeretségét keresik, mára már mindennapossá vált. Ugyanakkor, ahogy már említésre került, maga a jelenség korántsem a 21. század terméke, hiszen a régi korokban is létezett.

A különbség igazából abban áll, hogy míg régebben a népnyelv ezekre általában olyan elnevezéseket talált ki, amelyeknek a csengése a legjobb jóindulattal sem volt pozitívnak nevezhető, mára ez azért módosult némileg.

A mai korban a hagyományos kapcsolatok mellett ugyanis számos rendhagyó forma is kialakult és ez is közéjük tartozik. Másrészt, míg az előző évszázadban ez a fajta ismerkedés általában rövid, elsősorban intim kapcsolat kialakítására irányult, ma már sokkal inkább a stabilitás, a biztonság és a hosszú távú kapcsolat került előtérbe.

A harmadik dolog pedig, amit a jelenséggel kapcsolatban érdemes megemlíteni: egy felnőtt ember önmaga döntheti el, hogy milyen korú és karakterű partnerrel létesít kapcsolatot. Az alábbiakban következzen az ilyen kapcsolatok előnyeinek és hátrányainak taglalása.

Elkerülhető a drámázás

Ellentmond ugyan a kapcsolatok kialakulásához fűződő romantikus elvárásokkal, ennek ellenére érdemes kiemelni: egy ilyen kapcsolat kezdetén megkerülhetők bizonyos tiszteletkörök. A kapcsolatot létesítő két féllel kapcsolatban egyértelmű, hogy ki mit akar. Rendszerint az idősebbik fél egy csinos, fiatal partnert, a másik pedig anyagi stabilitást.

Ugyanakkor, elkerülhetők a kapcsolatokra jellemző drámázások is. Az idősebbik fél stabilitást, nyugalmat biztosít, a fiatalabb pedig általában élheti az életét. Mivel a játékszabályokat a két fél lefekteti, ezért számos felesleges vita elkerülhető.

Mentorálás, támogatás

A történet hátterében igen gyakran áll az az elképzelés is, hogy az idősebbik fél egyfajta mentorként is működik. Neki megfelel, hogy van egy csinos, fiatal partnere, akivel megjelenhet a különböző társadalmi rendezvényeken. Másrészt, a partnernek pedig biztosítja például a felsőfokú tanulmányokat, vagy segít elindítani egy sikeres vállalkozást.

Érzelmi töltet

A többség hajlamos az ilyen kapcsolatot kizárólag az anyagi irányból megközelíteni. Vagyis, adott egy menő üzletember, aki társadalmi státusának köszönhetően kapcsolatot tud létesíteni egy fiatal, attraktív hölggyel, miközben mindketten csak az objektív előnyöket veszik figyelembe.

Gyakran azonban erről többről is szó van. Sehol nincs megírva, hogy mindenki csak egy tőle pár évvel fiatalabb, vagy idősebb partner mellett lehet boldog. Vannak, akik szerelembe esnek egy jóval idősebb személlyel szemben is. És ilyen korkülönbség esetén is van példa véletlenszerű találkozásra és romantikára.

A pszichológiai kutatások pedig rámutattak, hogy például egy nehéz családi körülmények között felnőtt hölgy számára megnyugtató és stabilitást nyújtó élethelyzet lehet, ha a partnere tapasztalt, odafigyelő és őt helyezi a középpontba. (X)

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Bazoom Group)