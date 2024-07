Patkányt láttak Budapest szívében

óvodákat is be kellett zárni a rágcsálók megjelenése miatt. Januárban egy gazdagréti és két zuglói intézmény is felfüggesztette a gyermekek fogadását a patkányok miatt, de a IX. kerületben is gyakori a rágcsálók felbukkanása lépcsőházakban, sőt lakásokban is.