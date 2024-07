Új egyetemváros épül Ferencvárosban + fotók

Eredményt hirdettek a Károli Gáspár Református Egyetem épületegyüttesére kiírt tervpályázaton, az új, ferencvárosi campus megtervezésére negyvenkét építésziroda nyújtott be érvényes pályaművet.

A szakmai zsűri választása alapján a győztes pályamű az idén 35 éves budapesti Archikon Architects Építészstudió terve lett

– tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala. Budapest új egyetemi campusát egy hagyományosan református városrészben, Ferencváros Ráday utca és Üllői út közé eső negyedében tervezik megépíteni.

A Kaltenberg-söröző egykori épületének és egy beépítetlen Üllői úti foghíjteleknek a felhasználásával megépíteni tervezett campus a tervek szerint állami támogatásból és egyházi forrásokból a Markusovszky tér környezetében épül majd meg. Az új campus otthont ad majd az állam- és jogtudományi kar, illetve a Pszichológiai Intézet képzéseinek, amelyeken egyidejűleg csaknem 2500 hallgató folytathatja majd tanulmányait.

Monumentális, de barátságos terek jellemzik majd az új campust (Forrás: Archikon Architects Építészstudió)

A pályázattal a Magyarországi Református Egyház célja az volt, hogy a hagyomány és megújulás jegyében kreatív kortárs terveket ismerhessen meg az egyetemi campus megvalósítására.

A tervezők feladata egy olyan, az egyház küldetését – Krisztus hirdetését a bibliai ige alapján – és nyitottságát is tükröző, a ferencvárosi városrészbe illeszkedő, a kerületi várostervekkel összhangban megépíthető, a ferencvárosiakat is jól szolgáló XXI. századi egyetemi épület és köztér megtervezése volt, amely magas építészeti minőséget képvisel, és amelyet a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a református visszafogottság jellemeznek.

A pályázat első helyezettje, az Archikon Architects építésziroda munkáit az elmúlt években olyan rangos hazai díjakkal ismerték el, mint a több alkalommal is elnyert Budapest Építészeti Nívódíj, a Média Építészeti Díja, Pro Architectura díj, az Év háza és számos kerületi díj, de nemzetközi téren is számtalan sikert söpört be: az Architizer A+ Award, a BigSEE Award, a FIABCI World Prix d’Excellence Award díjain túl az iroda kiemelkedő munkáit az EU legrangosabb építészeti díja, a MiesAward és a Piranesi Award zsűrije egyaránt a legjobb európai projektek közé válogatta.

Az új campus a református egyház szellemiségét, ugyanakkor a nyitottságot is tükrözi majd minden részletében (Forrás: Archikon Architects Építészstudió)

A zsűri munkájában a református egyház által delegált szakemberek mellett részt vett Erő Zoltán, Budapest főépítésze, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, Szalay Tihamér, a Magyar Építészkamara alelnöke, valamint Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, a KRE kancellárja is. A zsűri elnöke Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, társelnöke Fürjes Balázs, az egyetemfejlesztés vezetője volt.

A tervpályázat eredményhirdetésén Trócsányi László professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora arról beszélt, hogy az új egyetemi campus hozzájárul az egyetem versenyképességének erősítéséhez.

Kiemelte, hogy az egyetem mindenkor törekszik a minőség és közösség érvényre juttatására, és fontosnak tartja, hogy ez az infrastrukturális fejlesztések terén is megvalósuljon.

Belső-Ferencvárossal összhangban épül a Károli új campusa (Forrás: Archikon Architects Építészstudió)

Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere elmondta: túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Ferencváros egyetemváros. A kerület vezetője szerint az új református egyetemi campus olyan meghatározó épületegyüttese lesz Belső-Ferencvárosnak, amely megköveteli, hogy tervezése egységben történjen a Markusovszky térrel, a városrész egyetlen közparkjával. Ferencváros polgármestere úgy látja, a győztes terv építészetileg valóban ígéretes.

A tervezés következő másfél-két évében látom a lehetőséget, hogy olyan tervek készüljenek, amelyekben a közpark jelenlegi funkciói, zöldfelületi arányai nem sérülnek, mert azoknak a jövőben is elsősorban a kerület lakosságát kell szolgálniuk

– jelentette ki a polgármester. A pályázati zsűri munkáját vezető Lánszki Regő országos főépítész az eredményhirdetésen elmondta, hogy a református identitásnak a XVI. századi kezdetektől fogva meghatározó eleme volt az oktatás ügye.

Forrás: Archikon Architects Építészstudió

– A reformáció és az iskolaalapítás kéz a kézben járt egész Európában, így Magyarországon is. Az Archikon győztes terve nemcsak globális, hanem lokális értelemben is integrálja a Károli Gáspár Református Egyetemet. Megőrzi a helyi építészet- és ipartörténetben fontos szerepet játszott, ráadásul Molnár Ferenc által A Pál utcai fiúkban halhatatlanná tett Dohánygyár eredeti szerkezetét. A park belső része és az Üllői út felé nyitott homlokzat, az árkádok és a környezetalakítás is erősítik a kapcsolatot – fejtette ki az országos főépítész.

Ferencváros egyik legimpozánsabb közösségi tere lehet az új campus és környéke (Forrás: Archikon Architects Építészstudió)

– A tervezés közös alkotás lesz, én az együttműködésben hiszek. Közösen fogunk dolgozni az egyház munkatársaival, az egyetem közösségével, a ferencvárosi önkormányzattal, és a lakosokkal is. Tudjuk, ha városépítő munkába fogunk, ez a szabály: álmodj bátran és szabadon, tervezz felelősen, építs fegyelemmel! A nagy művészet abban áll, hogy egyszerre legyen meg az álomhoz szükséges szabadság, szertelenség, bátorság és képzelőerő, azaz kreativitás és a megvalósításhoz szükséges rend, fegyelem, precizitás – összegezte a díjakat átadó Fürjes Balázs, a szakmai zsűri társelnöke és az egyetemfejlesztés vezetője az eredményhirdetésen.