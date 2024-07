Újabb zenélő út készül

Bár adódtak problémák, sikerült őket megoldaniuk a szakembereknek, így a tervek szerint már július végén élvezhetik a zenélő út dallamát a 21-es főút Heves vármegyei szakaszán autózók – írja a Nógrád Vármegyei Hírportál. A beruházással kapcsolatban Becsó Zsolt országgyűlési képviselő a lapnak elmondta:

a zenélő út Heves vármegyében, a 21-es számú főúton, Hatvan után, Nógrád vármegye irányába szól majd, amelyen az Ismerős Arcok Nélküled című slágere fog felcsendülni.

Néhány héttel ezelőtt volt is egy helyszíni bejárás, amelynek során egy nem egyedi probléma merült fel. Vissza kellett ugyanis marni az utat, hiszen az óránként 80 kilométeres sebességnél nem adta vissza a megfelelő hangot, ami egyértelműen beazonosította volna ezt az ismert számot. Ezért nem helyezték még forgalomba, és újra lemodellezték – közölte Becsó Zsolt, aki elárulta, hogy most már jó minőségben lehet hallani a dallamot. A képviselő arra is kitért: legutóbbi információi szerint július végén adják át a zenélő utat Heves vármegyében. Ez viszont akár még változhat is, hiszen úgy szabad csak átadni, hogy a forgalomban részt vevők be tudják azonosítani a dalt, és zenei élményt is nyújtson a számukra.

Érik a szőlő, 67-es út

2019-ben készült el Magyarország első zenélő útszakasza, méghozzá a 67-esen: stílszerűen a Republic együttes 67-es út című slágerét lehet hallani, amikor a barázdált részen áthajtunk, az előadás 80 kilométeres óránkénti sebesség mellett a legjobb.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2022-ben adtak át zenélő szakaszt: a 37-es út átfogóbb felújítása zajlik, annak részeként készült el az újharangodi és bekecsi csomópont közötti mintegy tíz kilométer. Ez foglalja magába azokat a métereket, ahol az Érik a szőlő kezdetű magyar népdal csendül fel.