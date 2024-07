Visegrádi palotajátékok: idén is fergeteges programkavalkád várja az érdeklődőket

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat a látogatók mellett azok teszik különlegessé, akik részt vesznek benne – mondta Cseke László, a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője az idén 39. éve megrendezett játékokról lapunknak. Az ügyvezető kijelentette: az, hogy valami közel négy évtizeden át töretlenül meg tud maradni, már önmagában tiszteletreméltó. Ez nem sikerült volna a támogató, kiemelkedő személyiségek nélkül, köztük Kassai Lajos világhírű lovasíjásszal, Mónus József ötszörös világbajnok távlövő íjásszal, illetve Vermes Balázs és Vermes István nomád olimpiai bajnokokkal.

Íjászversenyeket is rendeznek, ahogy a középkorban (Fotó: a rendezvény Facebook-oldala/Greguss Tamás)

Programkavalkád várja a látogatókat

Cseke László hangsúlyozta, a palotajátékokon sokrétű a programajánlat, melyből kiemelkedik az egykori három nagy lovagi torna: a cseh, a lengyel és a magyar királyé, melyeket a királyi palota eredeti lovagi tornapályáján mutatnak be.

Nem sok ilyen hely van a világon, ahol ma arra használják a helyszínt, amire a középkorban is, ráadásul fedett a lelátórendszere, ahol 1800-an tudnak egyszerre leülni, nincs más ilyen történelmi fesztivál.

A királyi palota fantasztikus látványt mutat a játékok idején, mivel hagyományőrző csoportok teszik élővé a hercegi lakosztályt. Ugyanaz a tevékenység folyik ott most, mint a középkorban: az írnokok okleveleket fogalmaznak, a királyi palota konyháiban korabeli ételeket készítenek autentikus alapanyagokból, és megelevenedik a Zsigmond korabeli hálószoba is. Ezenkívül reneszánszukat élik a palota előtti parkban tartott páncélos vívóversenyek, melyekre nagyon sok külföldi érkezik, és már világbajnokságot is rendeznek belőle. Óriási vonzerővel bír a lovagi kultúra, sokan szeretnének lovagként megmérkőzni. Ha valaki versenyzőként jelentkezne, annak nincs akadálya, de néhány feltételt teljesítenie kell, például be kell szereznie testre szabott páncélt, rengeteg gyakorlásra és edzésre van szüksége, legyen szó bármelyik versenyszámról – ismertette Cseke László.

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt élvezetes programot nyújtanak a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (Fotó: a rendezvény Facebook-oldala)

Hangsúlyozta: külön programokkal várják a gyerekeket: középkori gyerekjátékokat játszanak egy parkszínpadon, de a kicsik nézhetnek bábszínházat is. Fontos a kézművesvásár, ahova az anyaország mellett sokan érkeznek Erdélyből és a Felvidékről minőségi termékekkel. Külön műfaj a középkori zene világa: a magyarokon kívül lengyel, cseh és olasz együttesek lépnek fel, akik péntek és szombat este óriási középkori vigasságot csapnak nagy táncmulatság és kavalkád közepette. Ugyanezen a két napon vonul egy fáklyás királyi menet, melyet az esti lovagi torna követ. Ekkor a fények egészen más hátteret vetítenek a királyi palotára és a fellegvárra, különleges varázst adva az éjszakai bemutatónak.