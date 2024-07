Zacher Gábor elmondta, miért kerülhettek toxikológiára a fiatalok, miután kábítószeres gumicukrot fogyasztottak

Találkoztam olyan biofű-felhasználóval, akinek volt egy szívmegállása, fiatal, makkegészséges, nincs betegsége, és ezt sem gyógyszerrel, sem mechanikusan, sem elektromosan nem lehetett befolyásolni. Talán ezért lehet mondani, hogy életveszélyes állapotban voltak, de nem gondolom, hogy valóban erről van szó – összegzett a toxikológus a Magyar Nemzetnek a kábítószeres gumicukor-ügyről.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy több fiatal is a toxikológián fekszik, köztük vannak 18 év alattiak és magyarok is, miután kábítószeres gumicukrot fogyasztottak néhány napja.