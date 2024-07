„A Budapesti Rendőr-főkapitányság kóros szenvedélykeltés vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, mert az elmúlt napokban többen – köztük fiatalkorúak – kerültek kórházba, miután egy belvárosi CBD-shopban vásárolt gumicukor fogyasztását követően rosszul lettek. A nyomozók az üzlet teljes gumicukor-készletét lefoglalták, és szakértői vizsgálatnak vetik alá. Azok között, akik rosszul lettek, van magyar állampolgár” – közöle a BRFK.

Az üzletet nem záratták be, az ügyben ők is megszólaltak. A közlemény szerint a terméket Hollandiából szerezték be és nem tudták, hogy az szennyezett. A hatóságokkal együttműködnek, hogy kiderüljön, kit terhel felelősség a történtekért. Arra kértek továbbá, hogy ha bárki az üzletben gumicukrot vásárolt, az ne fogyassza el, hanem vigye vissza, a vásárlás helyén megtérítik az árát.