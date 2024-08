A honvédelem átalakításának fontos eleme a területvédelmi erők fejlesztése – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára szombaton az Acéltáltos Airsoft Fesztivál megnyitóján Budapesten, a Kincsem Parkban. Kutnyánszky Zsolt elmondta, hogy mindenkire számítanak, aki szereti a hazáját, és kész arra, hogy lakóhelyén szolgáljon, erre utal a toborzókampány „Szeretem, megvédem!” mottója.

Acéltáltos Airsoft Fesztivál 2023-ban. Forrás: Honvédelem.hu

A Magyar Honvédség kiemelt juttatási csomaggal várja azokat, akik tartalékos katonák szeretnének lenni – hangsúlyozta az államtitkár. Ismertetése szerint a kiképzés rugalmas, munka, illetve tanulás mellett is elvégezhető. A részletekről szólva elmondta, hogy a szerződéskötési díj bruttó 150 ezer forint, az egyéves rendelkezésre állási díj pedig bruttó 600 ezer forint, havi kifizetéssel. Az 500 ezer forintos ajánlási bónusszal azokat honorálják, akiknek segítségével tovább bővül a Magyar Honvédség létszáma – tette hozzá, megjegyezve, hogy az összeg egy évben háromszor fizethető ki egy személynek. Kitért arra is, hogy a behívás idejére a Magyar Honvédség napidíjat fizet.

Akár havi 350 ezer forintot is lehet keresni

Ha a felsőoktatásban tanulók tartalékos katonai szolgálatot választanak, illetőleg szolgálnak a tanulmányaik alatt, akkor havi 160 ezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak, amely egészen felmehet havi 350 ezer forintra – emelte ki az államtitkár. Hozzátette, hogy a szolgálatért plusz felvételi pontok járnak, valamint biztosított a továbblépési lehetőség a szerződéses és a hivatásos állományban is, amely nagyobb megbecsüléssel és nagyobb fizetéssel jár. Kutnyánszky Zsolt köszöntőjében arra is felhívta a figyelmet, hogy

megújítják a honvédség eszközállományát is, annak érdekében, hogy modern, ütőképes hadsereg jöjjön létre.

Emlékeztetett rá, hogy a közelmúltban került sor újabb három Leopard harckocsi átadására, Zalaegerszegen pedig a nyáron elkészült az első magyar gyártású Lynx, és Várpalotán átadták a közepes kaliberű lőszerek gyárát. A megnyitón elhangzott, hogy az Acéltáltos Airsoft Fesztivált második alkalommal rendezik meg a Honvédelmi Minisztérium közreműködésével; a rendezvény célja, hogy az airsoft sportág civil képviselői és a Magyar Honvédség katonái összemérjék tudásukat, ügyességüket.

Több ezren érdeklődnek a tartalékos szolgálat iránt

Több ezer ember érdeklődik a tartalékos szolgálati forma iránt, és több százas nagyságrendben kötöttek már szerződést is – közölte Drót László dandártábornok, az MH Területvédelmi Erők Parancsnokság parancsnoka szombaton Szolnokon. Drót László a Hild János téren tartott Szeretem, megvédem – honvédelmi családi napok elnevezésű rendezvényen fontosnak nevezte, hogy fejlődjön a tartalékosrendszer. A Magyar Honvédség két alapvető pillére a műveleti és a tartalék haderő.

Kiemelte: minden hazáját szerető emberre számítanak, aki helyben szeretne szolgálni. A tartalékos szolgálati forma egyik legfontosabb sajátossága, hogy helyben van kiképzés, itt teljesítik a szolgálatot és hajtják végre a feladataikat is, ha arra szükség van. Az eseményen kiosztott tájékoztató anyag szerint a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy erősítse az ország védelmi képességeit. Az elmúlt évben nőtt a védelemre fordított költségvetés, átfogó haderő-modernizációs programot indítottak.

Míg a XXI. századi high-tech eszközökkel felszerelt hivatásosok adják a haderő gerincét, a hagyományos, könnyű fegyverzetű tartalékosok az országot kapillárisszerűen átszőve saját környezetükért, otthonukért felelnek

– olvasható. A területvédelmi tartalékosok rendszere a Magyar Honvédség szerves és nélkülözhetetlen része – áll a tájékoztatóban. A tartalékosok a foglalkozásuk mellett vállalják azt a többletkötelezettséget, hogy egy összetartó közösség tagjaként hozzájárulnak közvetlen környezetük – és ezzel Magyarország – biztonságához is. A tájékoztató füzet szerint a jelentkezők a következő pluszjuttatásokat kapják: szerződéskötési díj bruttó 150 ezer forint, rendelkezésre állási díj évi bruttó 600 ezer forint. A felsőoktatásban tanulók havonta bruttó 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók bruttó 110 ezer forint ösztöndíjra jogosultak, amennyiben tanulmányaik alatt szolgálatot vállalnak. A juttatások között szerepel a fix és versenyképes jövedelem behívás esetén. Emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost visz magával.

Borítókép: Az egységes alapkiképzést teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány katonai eskütétele a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázisán, Budapesten 2022. december 15-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)