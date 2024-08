Elmondta, hogy az 1980-as évek közepétől többen is elkezdték magukat átpozicionizálni, hogy beépüljenek a transznacionális elitbe. Jelezte, hogy mindez a kommunista párton belül is vitát generált. Mező Gábor szerint nagyon ügyesen kigondolták a kommunisták az átállítás folyamatát, így a korábbi pártállami vezetők később szakértőként tűntek fel, ahogy látható volt a sajtóban is 1990 után.

Ötvös István közölte, hogy egzisztenciálisan zárt rendszer jött létre a Kádár-rendszerben, aki pedig Magyarországon maradt, annak kompromisszumokat kellett kötnie.

Szót ejtett arról is, hogy a rendszerváltoztatás során összemosták a diktatúrát és a demokratikus rendszert, azok nem váltak el élesen egymástól, míg 1990 után az ügynöktéma jó volt arra, hogy elterelje a figyelmet más személyekről.

Mező Gábor emlékeztetett, hogy a rendszerváltoztatás során a társadalmat ellenérdekeltté tették abban, hogy a valódi bűnösökkel foglalkozzanak. Mint mondta, 1990 után fontos pozíciókat őriztek meg a gazdaságban a diktatúra tagjai.

A valódi rendszerváltoztatás nem történt meg

– rögzítette, majd kivételesnek nevezte, hogy így sikerült kitöltenie a ciklust a jobboldali kormánynak.