Alakul a Fidesz-ellenes nagykoalíció Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc részvételével

Sajtóinformációk szerint ugyanakkor a tárgyalásokon ennél sokkal komolyabb témák is napirendre kerültek. Ilyen a főpolgármesteri kabinet kérdése is. A Magyar Nemzet birtokába jutott információk szerint ugyanis a Tisza Párt vezetője Vitézy Dávidot is bevonná a baloldali együttműködésbe, és ha másképp nem, főpolgármesteri címmel kínálná meg az általa is Fidesz hekkjének nevezett volt közlekedési államtitkárt.