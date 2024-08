Augusztus 20-i programok: kikapcsolódás az egész családnak

A Szent István-nap az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény itthon. Az augusztus 20-i programok, mivel a közelgő nemzeti ünnep nemcsak Magyarország születésnapja, hanem egy fesztivál- és rendezvénysorozattá nőtte ki magát évről évre egyre sokrétűbbek. Országszerte készülnek az idén is a négynapos ünnepre, de a fő események a fővárosban lesznek a hagyományoknak megfelelően.

Az augusztus 20-i programok közül sokan a tűzijátékot várják a legjobban (Fotó: Teknős Miklós)

Mikor kezdődik az augusztus 20-i tűzijáték?

A legjobban várt rendezvény a tűz és fény játéka, ami kedden 21 órától fél órán keresztül fog tartani, mint olvasható az ünnepi rendezvénysorozat honlapján. A látványos esemény hét felvonásból áll majd, melyeket történelmi hangjáték köt össze. Az idei Szent István-napi tűzijátékot tűzmozsár, kartács, római gyertya, görögtűz, szikraszökőkút és lángeffektek teszik látványossá. A zenei aláfestést népdalokra hangolt szerzemények szolgálják, ami mellett a nézők számíthatnak látványos drónshow-ra is.

A tűzijáték a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig fog tartani, öt kilométeres szakaszt lefedve a Dunán.

A Duna-partról mindenhonnan közel azonos látványt élvezhetnek a résztvevők, továbbá lesz fényfestés a Parlamenten is.

Láthatóvá válik 5 530 különálló pirotechnikai effekt, három hidat, a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat és Margit hidat fogják a tűzijátékba vonni, melyhez 300 kilométernyi elektromos vezetéket használnak. A pirotechnikai eszközöknek van uniós tanúsítványuk, megfelelnek a EU legszigorúbb biztonsági előírásainak. A tűzijátékot digitális számítógéppel vezérlik, így bármelyik pillanatban leállítható. Ha 45 km/órás szél támadna, akkor a tűzijátékot vagy el sem kezdik, vagy azonnal leállítják.

Gasztronómia és kultúra az augusztus 20-i programok között

A gasztronómiai programok közül a Csárdafesztivál várja a Belvárosban a legjobb ízekkel a vendégeket, valamint a Magyar ízek utcája, ami a Kárpát-medence gazdag ízvilágát mutatja be, ez a Lánchíd és a Döbrentei tér között lesz megtalálható. Itt lehet megkóstolni az ország kenyereit és tortáját is.

A szegedi Zöld málnát választották az ország idei legjobb cukormentes tortájának (Fotó: Polyák Attila)

A Mákvirág lett 2024-ben az ország tortája (Fotó: Polyák Attila)

Balmazújvárosban sütötték idén az év kenyerét (Fotó: Polyák Attila)

Kiemelt családi program a Szent Jobb-aranyvonat kiállás az Alkotmány utcában, ahol Városok sétánya néven az ország összes településének zászlaját megtekinthető beleértve a határon túli városokat is.

Idén ismét látogatható lesz a Pannónia hajó az ünnepi hétvégén, valamint az ország egyik legnagyobb népművészeti fesztiválja, a Mesterségek ünnepe a hajdani vásárok hangulatát idézi majd a Budai Várban. A szervezők a hadtörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánlják a Hősök útját a Tóth Árpád sétányon. Emellett a Millenáris park művészkertté változik a hétvégére, ahol a divat és a design kap majd főszerepet. A Varázsliget idén is számos programmal várja a gyermekes családokat a Városligetben, ahol a legkisebbek bekukkanthatnak István király udvarába és jelentkezhetnek a herceg- és hercegnőképzőbe is.

A mesterségek bemutatkozása mellett folkTrend! divatbemutató, ünnepélyes kenyéráldás és aratókoszorús felvonulás is szerepel a Mesterségek ünnepe programjai között augusztus 17. és 20. között a budai Várban. A rendezvény fő eleme a kenyéráldás, hiszen a kenyér szakrális elem, emellett a mai napig a legalapvetőbb élelmiszerünk.

Az ünnepségsorozat programjaira látogatók idén is méltányos áron vásárolhatnak majd ételeket és italokat a rendezvényhelyszíneken.

A szervezők elkötelezettek amellett, hogy mindenki számára megfizethető szórakozási lehetőséget biztosítsanak, így együtt ünnepelhessük Magyarország születésnapját. Augusztus 20. nem fogok anyagi csődöt jelenteni a családoknak: a SZIN-bisztrókban az ásványvíz 200, a kóla 350, a csapolt sör 380, a bécsi perec pedig 300 forintért vásárolható meg Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiválján, a fővárosban.

A Szent István-nap logós fix áras termékek árai:

Szentkirályi Ásványvíz (0,5 liter): 200 forint

Pepsi Cola (0,33 liter): 275 forint

Pepsi Zero (0,5 liter): 350 forint

Dobozos Borsodi (0,5 liter): 400 forint

Csapolt Borsodi (0,4 liter): 380 forint

Kancellár bor (Irsai Olivér, Olaszrizling és Rozé) (1 deciliter): 260 forint

Rézangyal ágyas meggy (4 centiliter): 825 forint

Rézangyal szilva (4 centiliter): 825 forint

Rézangyal feketecseresznye (4 centiliter): 825 forint

Pirulo görögdinnye-alma jégkrém (73 milliliter): 459 forint

Bécsi perec (100 gramm): 300 forint

Pogácsa (80 gramm): 275 forint

Légiparádé és zene

Hamarosan újra magasba szállnak a Magyar Honvédség vasmadarai is. Augusztus 20-án a Kossuth téren lehet élőben követni az ünnepélyes tisztavatást és a légi bemutatót.

Biztosan sokan lesznek kíváncsiak a hagyományos légiparádéra az augusztus 20-i programok között (Fotó: Sztaniszlav Horvath)

A zenei programoknak idén öt fontos helyszíne lesz.

A Tabánban négy napig a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek zenéjét középpontba helyező Retro Fesztivál várja majd az érdeklődőket, ahol a négy kiemelt fellépő az Edda Művek, Demjén Ferenc, az Első Emelet és a TNT zenekar lesz.

Augusztus 18-án a Mándoki Soulmates ad koncertet a Szent István téren, továbbá ismét megrendezik a Road Movie Live-ot, amelynek keretein belül a magyar popzenei élet krémje szórakoztatja majd a közönséget, itt lép színpadra Zséda is, valamint a Bagossy Brothers, a Honeybeast, a Parno Graszt és Curtis. A Filozófusok kertjében komolyzenei, klasszikus zenei és jazzprogramokkal szórakoztatják a hallgatókat, a Vigadó téren pedig bárzongora csendül fel, míg a Szabad rét fesztiválon az elektronikus zene rajongói mulathatnak kedvükre.

Augusztus 20-i rendezvények országszerte

Idén is koronázóvároshoz méltó programokkal készül Magyarország első városa az államalapítás ünnepére. Augusztus 17. és 20. között rendezik meg az Esztergomi Szent István Napokat, így ebben az évben négy napon keresztül lehet válogatni a színes és izgalmas programok közül a megyei jogú városban. A programok helyszíne idén is az Erzsébet-park, ahol két színpaddal, gasztroudvarral, kézműves vásárral és kertmozival várják az érdeklődőket az ingyenesen látogatható eseményen.

Fotó: Az esztergomi Szent István napok esemény Facebook-oldala

A családokra idén is kiemelt figyelmet fordítanak: a kisszínpadnál a Magyar Népmese Színház, a Kabóca Bábszínház és a Csillangó Meseműhely szórakoztatja a gyerekeket egy-egy mesével, interaktív előadással. A helyi és térségi alkotókból álló kézműves vásár keretében mind a négy napon kézműves foglalkozásokat is szerveznek, így a kisebbek és a nagyobbak olyan mesterségeket ismerhetnek meg, illetve sajátíthatnak el, mint például a horgolás vagy a szappankészítés.

Augusztus 19-én, hétfőn 21 órakor a tavaly 40 éves „István, a király” rockopera Feke Pál rendezésében koncert formájában érkezik az Esztergomi Szent István Napokra.

Az egyedülálló látványvilággal, technikai megoldásokkal, színpadi és díszletelemekkel, pirotechnikai effektekkel ellátott produkcióban fellép Dolhai Attila, Malek Andrea és Miller Zoltán is. Augusztus 20-án, kedden 20:30-kor a Kollmann Gábor vezette 17 tagú Budapest Jazz Orchestra és Gájer Bálint ad közös nagykoncertet.

Balatonszemesen az Augusztus 20-i ünnepi piknik elnevezésű rendezvénysorozatot rendezik meg augusztus 16-20. között, amely gazdag programkínálattal várja a vendégeket. A kirakodóvásártól a zenei csemegékig minden megtalálható: ingyenes életműkoncertet ad Deák Bill Gyula, felcsendül A csárdáskirálynő nagyoperett, és DJ Dominique-kal is bulizhatnak a rajongói. Rajtuk kívül Vastag Csaba nagyzenekaros koncertjét is élvezhetik a látogatók, valamint a szervezők gondoskodnak látványos tűzijátékról is az ünnepi események zárónapján.