Az SZDSZ útjára lépett az LMP – megszólalt a szakértő

„Én azt látom, hogy ez az LMP végének a közepe” – értékelte az ellenzéki pártban történteket Horn Gábor politológus, akit a Mandiner keresett meg. A Republikon Intézetet fenntartó Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke különösen is szakértőnek számít, hiszen ő is aktívan politizált annak idejében az SZDSZ-ben, ami mára szintén megszűnt. Horn Gábor erre is kitért, amikor kommentálta az LMP háza tájának fejleményeit:

Magam is megélve párthalált, úgy látom, hogy ezek tipikusan azok az elemek, amelyek ilyenkor következnek be: amikor távoznak a párt alapítói, a párt feladja az eredeti elkötelezettségét.

„Ungár telexes interjúja is ezt bizonyítja. Ráadásul az szerep, amit kiválasztott, hogy sem kormánypárti, sem ellenzéki nem lesz, nem létezik. Az LMP frakciója is úgy jött létre, hogy az ellenzéktől kellett kapniuk egy plusz helyet. Nem csodálkoznék, ha a frakció is felbomlana, mivel ha egy ember kiszáll onnan, vége a frakciónak. Én magam nem állok közel a zöldgondolathoz, de fontos lenne, hogy jelen legyen az életünkben, s ezért szomorúnak tartom a felbomlást” – fogalmazott.

Horn Gábor korábbi pártja, az SZDSZ 2010-ben, egy népszerűségi mélypont után szűnt meg.

Ahogyan korábban azt a Magyar Nemzet is megírta sorra távoznak a politikusok az LMP-ből, Ungár Péter pedig törölte magát a Facebookról, és kilátásba helyezte, hogy 2026-ban felhagy a politizálással.