Dénes Ferenc: Magyarország képes megrendezni egy olimpiát + videó

Vasárnap véget értek a párizsi olimpiai játékok. A magyar csapat összesen 19 éremmel tért haza, a sikereket pedig hazánkban is milliók kísérték figyelemmel. Ez minden olimpia idején így van. Együtt szurkol az ország a magyar sportolókért, a sikerekért.

Pontosan ezt a népszerűséget próbálta meglovagolni Karácsony Gergely is. A főpolgármester az olimpia ideje alatt egyeztetett Thomas Bach-hal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével, majd hirdette közösségi oldalán, hogy Budapest már most is rendelkezik szinte az összes sportlétesítménnyel, ami a nyári játékok megrendezéséhez szükséges. Korábban azonban nem éppen sportbarát arcát mutatta. 2019-es kampánya során stadionstopot hirdetett.

Akkor még azzal igyekezett népszerűséget szerezni, hogy kijelentette, addig nem épül Budapesten új stadion, amíg nem lesz minden kerületben CT-berendezés. A főpolgármester beleszállt a hiánypótló Nemzeti Atlétikai Stadion felépítésébe is.

Korábban azt mondta, hogy szerinte arra nincs szükség, miután viszont tízmilliók nézték világszerte a sikeres rendezésű budapesti atlétikai világbajnokságot, közösségi oldalán azonnal arról posztolt, hogy ő is jelen van a nézőseregben.

Nem meglepő, hogy a sportlétesítmények felépülését lépten-nyomon támadó főpolgármester fel akar ülni a sport népszerűségének hullámaira. A Magyar Nemzet által megkérdezett budapesti lakosok mindegyike eredményesnek értékelte és figyelemmel kísérte a párizsi szereplést. Persze volt, aki szerint néhány érem még belefért volna, de így is elismeréssel beszéltek az eredményekről. Vagyis az olimpia, úgy mint a világ minden táján, a legnépszerűbb sportesemény idehaza is. Olimpiát pedig többször is rendezett volna hazánk. Sokak szerint pedig Budapestnek rendeznie is kell egyszer olimpiát.