Akár Budapesten is lehetett volna az olimpia

Míg korábban a baloldali kormányok is szerettek volna hazai rendezésű olimpiát, sőt a baloldali pártok még az Orbán-kormány idején is támogatták ezt a kezdeményezést, a Momentum 2017-es, NOlimpia népszavazási kezdeményezésével intenzív sportellenes, a hazai olimpia rendezését támadó kampányba kezdett.

Az akkor még pártként nem létező Momentum Mozgalom kampányszlogenje úgy szólt: „Nem az olimpiára, igen a jövőnkre!” Ehhez csatlakozott az összes baloldali párt és politikus, holott azelőtt pár hónappal még teljes mellszélességgel kiálltak a magyar rendezésű olimpia mellett. A 2024-es nyári olimpia megrendezésére Budapest mellett azonban Párizs is pályázott.

Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a Momentum Mozgalom akkori arca, alapítója, mára már bukott elnöke, Fekete-Győr András élt, tanult és dolgozott Franciaországban. A NOlimpia-kampány után megalakult Momentum nyilvánosan is kiváló kapcsolatokat ápolt Emmanuel Macron francia elnök pártjával, az En Marche-sal szorosan együttműködtek már 2017-ben is.

Ez azért is figyelemre méltó, mert az akkor még papíron nem pártként létező Momentumnak eredményesnek mondható NOlimpia kampány, a budapesti olimpia megtorpedózása után Párizs kapta meg a 2024-es olimpia rendezésének jogát. A magyar kormány ugyanis a Momentum aláírásgyűjtő akciója miatt visszalépett az olimpiai pályázattól. Mint írták akkor:

Sikeres pályázásra, az olimpia megrendezésére csak olyan városoknak van esélyük, ahol a kérdésben egyetértés jött létre és áll fenn. Ez Párizs és Los Angeles esetében ma is igaz. Mivel Budapesten a szükséges egység felbomlott, így Budapest olimpiarendezési pályázata esélytelenné vált.

További figyelemre méltó körülmény, hogy a budapesti olimpiai álom megakadályozását követően a Momentum politikusai már Brigitte Macronnal, a francia elnök feleségével pózoltak közös képen. A párt vezetőit a sikeres NOlimpia-kampány után feltételezhetően jutalmul, érdemeik elismeréseként meghívták Párizsba Emmanuel Macron pártjának, az En Marche-nak a székházavatójára.

A Momentum azonban nem érte be azzal, hogy egyszer tönkretette sok millió magyar álmát: tavaly júliusban, amikor ismét napirendre került a budapesti olimpia megrendezésének kérdése, azonnal feltűnt az akkor még európai parlamenti képviselőként dolgozó Donáth Anna, és kategorikusan kijelentette, nincs értelme 2036-os budapesti olimpiáról beszélni.

A következő elérhető olimpia a 2036-os, és ha Orbán Viktor hirtelen találna is rá tízezermilliárd forintot „a szivárvány lábánál”, akkor is fölösleges erről beszélni, amíg az oktatást és az egészségügyet nem tette rendbe az ország

– mondta Donáth Anna. A politikus, aki párttársával, Cseh Katalinnal öt éven keresztül a Magyarországnak járó uniós források folyósítása ellen dolgozott, kijelentette: az olimpia rendezése véleménye szerint csődbe vitte volna a magyar államot. A politikus azonban csak a kiadásokkal számolt, a turizmus fellendüléséből és az ennek folyományaként az államhoz befolyó extra bevételekről természetesen hallgatott.

Mint ismert, a párizsi olimpiáról már most megállapították, hogy csaknem öt százalékkal dobta meg egész Franciaország GDP-jét.

A június 9-én tartott választásokat minden fronton elbukó Momentum azonban, úgy látszik, továbbra sem hajlandó megváltoztatni az álláspontját. A főpolgármester-választáson az általuk is támogatott főpolgármester, Karácsony Gergely nemrég Thomas Bachhal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével találkozott, akivel egy lehetséges budapesti olimpiáról is szót ejtett. Ezzel kapcsolatban lapunknak nyilatkozott a Momentum terézvárosi polgármestere, Soproni Tamás is, aki elmondta, a távlati terveiben sem szerepel az olimpia megrendezése Budapesten.