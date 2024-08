Elvesztette a kontrollt saját kerülete felett a DK polgármestere

A VII. kerület polgármestere azzal az ígérettel kapta meg a felhatalmazást 2019-ben a kerületi lakosoktól, hogy szigorú szabályzással rendet tesz a bulinegyedben, és visszaszorítja az aribnb-ket a lakók nyugalmának érdekében – írja az Index. A portál hozzátette, idén Niedermüller Péternek ismét bizalmat szavaztak az erzsébetvárosi lakosok, ugyanakkor a polgármester maga is elismerte, hogy felül kell vizsgálni az eddigi döntéseket.

A Demokratikus koalíció polgármestere és egykori EP képviselője 2019-ben többek között arra tett ígéretet, hogy olyan szabályozásokat fog bevezetni, amelyek szigorúan fogják szabályozni a vendéglátóhelyek nyitvatartását és a rövidtávú lakáskiadást. Azonban ez az ígéret úgy tűnik nem valósult meg, ugyanis maga Niedermüller látta be, hogy a 2019 óta hozott rendeletek nem hoztak változást a bulinegyedben.

A polgármester ezzel szemben nem a saját felelősségét kereste az ügyben, hanem a kormányra és az előző városvezetésre mutogatott. Kiemelte,

a belső-erzsébetvárosi vendéglátóhelyek féktelen növekedése évtizedes hagyaték, az abból fakadó problémák mérséklése hosszú folyamat, és akkor tartanám teljes sikernek a szabályozást, ha a rendőrség képes volna rendet tartani a közterületeinken.

Niedermüller mindezt annak ellenére mondta, hogy a közrend fenntartásának érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség megerősítő erőivel az V., VI., VII. kerületben folyamatosan jelen van, emellett minden hónapban tartanak nagy létszámú, komplex bűnügyi-rendészeti ellenőrzést a Belváros, Erzsébetváros és Terézváros biztonsága érdekében.

Az Index összefoglalja: a polgármester által létrehozott új rendszerben a vendéglátóhelyek reggel 6 és éjfél között nem lehetnek nyitva, kivéve, ha rendelkeznek külön engedéllyel. Ez azért is fontos, mert az önkormányzat a legtöbb kritikát pont a vendéglátóhelyekkel való, az éjfél utáni nyitvatartásról szóló egyeztetések miatt kapta, amelynek eredményeképpen a vendéglátóhelyeket tömörítő – az öt legnagyobb helyi szórakozóhely-tulajdonos által alapított – Közös Erzsébetvárosért Egyesülettel kötöttek megállapodást. Az Élhető Erzsébetváros Egyesület önkormányzati képviselője, Garai Dóra szerint a kerületben

ma már csak az a szórakozóhely kaphat éjfél utáni nyitvatartási engedélyt, aki belép az egyesületbe és fizeti annak tagdíját, ez pedig felveti a kartellezés gyanúját.

Az Index cikkében emellett arra is kitért, hogy a kerületben a rövidtávú lakáskiadás is komoly problémákat okoz a helyieknek. Niedermüller Péter 2019-ben még arra tett ígéretet, hogy amennyiben polgármesterré választják, meg fogja határozni, hogy hány napra lehet kiadni rövidtávon a lakásokat. Azonban ezt a ígéretét nem tartotta be a polgármester.

Annak ellenére sem, hogy 2020-ban az Országgyűlés elfogadta az úgynevezett „airbnb-törvényt”, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzatok mondják meg, hány napra lehet kiadni egy kerületi ingatlant rövid távra.

A mostanáig bevezetett működésképtelen szabályozások ellenére a DK polgármestere az Indexnek karakteresen kijelentette, nem fog Soproni Tamáshoz hasonlóan szavazást kezdeményezni a kerületi lakások rövidtávú kiadásának korlátozásáról.