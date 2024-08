Figyelmeztetnek a tűzszerészek, ezt kell tenni, ha robbanótestnek tűnő tárgyat találunk + videó

– Ha robbanótestnek tűnő tárgyat találunk ne nyúljunk hozzá, hívjuk a rendőrséget! – figyelmeztetett a honvédség Youtube-csatornájára feltöltött videójában a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred egyik tűzszerésze. Hangsúlyozta, a robbanótestek borotvaéles szélű repeszekre szakadhatnak szét, amik olyan sebességgel haladnak a robbanás hatására, hogy akár egy könnyebb páncélozott járművet is át tudnak ütni.

Van nálunk egy nagyon fontos szabály. Amíg nem ismerjük a robbanótestet, nem nyúlhatunk hozzá. Ezt minden tűzszerész betartja, és ez rád is vonatkozik

– szögezte le.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, legutóbb júniusban akadtak egy második világháborús gránátra egy üllői építkezésen. Nem is történt semmi baj, ugyanis a megtalálók úgy tettek, ahogy a videóban szereplő honvéd is mondta: hívták a rendőrséget, akik hívták is a tűzszerészeket.

Forrás: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

A helyszínre érve Fazekas Judit zászlós, tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy második világháborús, 82 milliméteres szovjet aknavető repeszgránát került elő kilőtt állapotban, sérült gyújtószerkezettel. Az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái elszállították, majd biztonságos körülmények között megsemmisítették a robbanótestet.