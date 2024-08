Háromnapos fesztivál kezdődik Sopronban

Soproni piknik elnevezéssel idén is szabadtéri programsorozattal emlékeznek meg három napon keresztül Sopronban a páneurópai piknik 35. évfordulójáról és az államalapítás ünnepéről. A programsorozathoz csatlakozik az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című országos kulturális programsorozat is.

Az idei eseménynek a Lővér Kemping ad otthont, ahol egyebek mellett koncertek, családi és gyermekprogramok, valamint gasztronómiai különlegességek várják a látogatókat augusztus 16. és 18. között.

Népszerű zenekarok lépnek fel

A nagyszínpadon pénteken délután a fellépők sorát Sopron Város Fúvószenekara nyitja. A három nap során fellép mások mellett az idén húszéves jubileumát év végi Aréna-koncerttel ünneplő Road zenekar, a rocklegenda Lord együttes és a Leander Kills, de az érdeklődők megnézhetik Cserihanna, az Intim Torna Illegál, Náksi, Rácz Gergő, Andro, az Animal Cannibals, illetve az Ivan and the Parazol fellépését is.

A családi és gyermekprogramok között szerepel lovagoltatás, lovaskocsikázás, kutyás bemutató és kézműves-foglalkozás is.

A Petőfi Kulturális Ügynökség tájékoztatása szerint az eseménysorozathoz csatlakozik az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című országos kulturális programsorozat is augusztus 17. és 21. között. Az eseménysorozat részeként a Lővér Kempingben egyebek mellett lesz mesemondás, a Hagyományok Háza kézműves-foglalkozást tart, a Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játékteret mutat be, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ programja pedig interaktív módon enged bepillantást a cirkuszművészet világába.

Kiállítások, tánc, filmvetítés

A Magyar Nemzeti Múzeum Magyar menyasszony tablókiállítása Simonovics Ildikó tematikus előadása kíséretében mutatja be a Lenck-villában az elmúlt ötszáz év házasodástörténetét, a nők társadalmi szereplehetőségeit. A Szépművészeti Múzeum Bellák Gábor művészettörténész vezetésével megvalósuló, Királyok, hősök, csaták – 1100 év Európában című művészettörténeti interaktív előadását művészetpedagógiai foglalkozás kíséri a múzeumnegyedben.

A Nemzeti Táncszínház Tánc-tér programsorozatának részeként a Sopron Balett táncművészei a magyar táncszakma alkotóinak Karöltve című közös koreográfiáját adják elő, valamint a közönség megtekintheti az idén 30 éves Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana című előadását.

A Nemzeti Filmintézet a Jereván-lakótelepen a Foglyok című filmet vetíti, amelyet közönségtalálkozó követ Sodró Eliza színművésszel. A Sanctum soproni állomása ezúttal a színházra, a színpadra, az átváltozásra összpontosít, a meghívott vendégek a Soproni Petőfi Színház társulatának tagjai. A Petőfi Kulturális Ügynökség összművészeti programján Tallér Edina írónő Haumann Máté és Labánné Szalai Katalin színművészekkel, valamint Vontszemű Miklós zenésszel beszélget.

A páneurópai piknik 35. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést augusztus 19-én 15 órától tartja a soproni önkormányzat a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvánnyal a Páneurópai piknik emlékparkban.